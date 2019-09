Rechizite pentru școlari de la OFL Râmnicu Vâlcea

Organizația Femeilor Liberale din Râmnicu Vâlcea continuă să se implice în problemele societății. De această dată, a fost vizat un aspect social care solicită mai multă atenție, educația. Acțiunea „Rechizite pentru Școlari” face parte din programul „PNL dăruiește” și are ca obiectiv dotarea unui număr de șase elevi cu posibilități financiare reduse cu rechizite indispensabile oricărui început de an școlar. Copiii au vârste cuprinse între 7 și 14 ani și au rezultate foarte bune la învățătură. Totodată, pe lângă rechizite și echiparea ghiozdanelor cu tot ce este necesar pentru școală, elevii au primit jucării și jocuri educative.

„Împreună cu doamnele din Biroul Politic OFL Râmnicu Vâlcea încercăm să identificăm situații în care intervenția noastră aduce bucurie în rândul semenilor și astfel dorim să ne implicăm în mod constant în viața societății. Mă bucur foarte mult că am reușit să aducem un strop de fericire în sufletele acestor copii. Vom continua aceste demersuri, iar începând cu luna octombrie OFL Râmnicu Vâlcea va susține cu o bursă lunară un elev cu posibilități financiare reduse, dar cu rezultate foarte bune la învățătură. Consider că politica trebuie privită în primul rând ca o responsabilitate față de comunitatea în care trăim, ca o obligație de a schimba în bine lucrurile și noi vom continua să ne îndeplinim acest rol”, a declarat Irina Maria Argeșanu, președinta femeilor liberale din municipiul Râmnicu Vâlcea.