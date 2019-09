Rechizite pentru 30 de copii de la Școala nr.4 din Râmnic

Advertisements

Ca-n fiecare început de an școlar, 30 de elevi de clasele I-VIII, de la Școala gimnazială nr. 4 din Râmnicu Vâlcea, unitate condusă de profesor Mihai Fârtat, au primit rechizite. Toate cele necesare începerii anului școlar provin din partea Consiliului Parohial al Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”. Potrivit declarației directorului Școlii nr. 4, profesor Mihai Fârtat, rechizitele au fost achiziționate în urma contribuțiilor oferite de enoriașii lăcașului de cult, coordonați de Preot Profesor Ilie Ivan. Așa cum aminteam la începutul articolului, această acțiune are loc an de an tocmai pentru a sprijinii copiii ce provin din familii nevoiașe, dar și pentru a reduce abandonul școlar.