Reacția judecătorului Bogdan Mateescu după redeschiderea Dosarului „Savarina”: „Ceea ce mă doare cel mai mult este murdărirea familiei mele!”

• govoreanul a dat primele declarații despre dosarul închis în urmă cu doi ani și redeschis la începutul acestei săptămâni

Subiectul principal în justiție a fost, săptămâna aceasta, redeschiderea dosarului „Savarina” avându-i drept actori principali pe Mihai și Bogdan Mateescu, primarul orașului Băile Govora, respectiv fiul acestuia, judecător și membru CSM. Acesta din urmă a transmis, prin intermediul rețelelor sociale, un punct de vedere extrem de tranșant dar și emoționant: „Am luat azi act de redeschiderea urmăririi penale solicitată de șeful, pe atunci, al SIIJ într-un dosar penal constituit în urma unui denunț anonim, despre care nu am avut cunoștință și care fusese închis constatându-se că fapta nu există, fără a avea vreo calitate în el.

Nu comentez proceduri în curs, așa cum v-am obișnuit, ci le respect. Nu am nici de ascuns și voi demonstra asta fără niciun dubiu, chiar dincolo de absurdul, ridicolul unor situații.

Totuși, mă deranjează enorm fabulațiile din acea parte a presei, o știm cu toții foarte bine, astfel încât de data aceasta mă voi adresa justiției în mod hotărât. Ceea ce mă doare cel mai mult este murdărirea familiei mele. Părinții mei sunt niște oameni excepționali și cred sincer că nu merită asta.

Aștept derularea tuturor procedurilor, o voi face din apartamentul meu de două camere, sunt convins că și tatăl meu o va face din apartamentul lui de două camere, singurele locuințe pe care le deținem fiecare. Eu- după 14 ani de magistratură, el împreună cu mama mea după 20 de ani de primărie și o viață de muncă.

Până atunci, salut publicarea Rapoartelor Greco și, așa cum am solicitat, îmi voi expune părerea și în cadrul dezbaterilor din Consiliu.

Nu comentez acum mai mult, mai ales paradigma „dacă vecinul nu se spală pe mâini, atunci nici noi nu trebuie să ne spălăm pe nicăieri”, ar fi chiar dezonorant pentru mine.

Vreau, însă, o dezbatere onestă și voi participa din plin la ea, cu toată buna credința și toată obiectivitate”.

