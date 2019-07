„Răpirea sângerândă” văzută prin ochii lui Ilie Gorjan

În ultimul număr al Revistei Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Vâlcea, sub titlul „Revolta istoriei” (la pagina 33 a revistei), gen. (r) Ilie Gorjan realizează, în manieră foarte obiectivă, o prezentare a volumului „Răpirea sângerândă”. Cartea este semnată de scriitorul Ioan Barbu și a apărut la Editura «Inspirescu» din Satu Mare. Aceasta evocă modalitățile perfide prin care teritoriul românesc dintre Prut și Nistru (Basarabia) a fost smuls de două ori din trupul țării: în 1812 de către Rusia țaristă și în 1940 de către Uniunea Sovietică. În „Răpirea sângerândă”, Ioan Barbu evidențiază personalitatea lui Ion Inculeț, cel care a avut un rol fundamental, ca președinte al Sfatului Țării din Basarabia (1917) și al Republicii Moldova (1918) în înfăptuirea actului istoric pentru toți românii de la 1 decembrie 1918.

„Cartea «Răpirea sângerândă», cu o copertă mai mult decât sugestivă și cu o superbă poezie pe ultima copertă, aparținând poetului basarabean Valeriu Matei te îmbie la lectură, te transpune într-o lume a adevărului, valoare la care Ioan Barbu ține foarte mult. Citind această carte, simți cum istoria plânge și se revoltă sub pana gazetarului și scriitorului de excepție Ioan Barbu, al cărui rodnic scris își are izvorul în iubirea față de nația română și glia strămoșească și în credința nestrămutată în Dumnezeu”, sunt cuvintele bine alese prin care generalul Ilie Gorjan ne îndeamnă la lectura acestei cărți.