Râmnicul DĂ CLASĂ Bucureștiului în privința coeficientului de infectare cu COVID. CATARAMĂ și alții care doresc să se infecteze sunt așteptați la Vâlcea!

Județul Vâlcea a depășit încă de duminică (11 octombrie 2020) «borna» 3.000 de cazuri de infectare confirmate de la începutul pandemiei de Coronavirus. Mult mai grav este însă faptul că, în ritmul în care avansează numărul îmbolnăvirilor în ultimele două săpămâni (undeva la o medie 60-80 de cazuri pe zi), este destul de probabil că până în preajma datei de 25 octombrie să fie depășit și pragul de 4.000 de cazuri! Iar apoi, dacă media zilnică a îmbolnăvirilor ar trece de o sută de persoane pe zi, cu greu se poate spune ce se va mai întâmpla!

Această evoluție galopantă a infectărilor din ultimele 14 zile a determinat autoritățile din județ să dispună măsuri dintre cele mai severe. Conform unei decizii de ultimă oră a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, masca va deveni obligatorie în toate spațiile publice deschise din județul nostru, chiar și pentru o persoană care se deplasează singură (excepția este reprezentată de copiii cu vârsta sub 5 ani). În plus, vor fi interzise cele mai multe evenimente care implică prezența unor persoane în localitățile cu rata de transmitere a cazurilor de Coronavirus de peste 1,5 la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Ca excepție, restaurantele pot servi clienților mâncare și băuturi în interior, dar la numai o treime din capacitate, pentru a se evita aglomerarea spațiilor închise.

Însă cele mai îngrijorătoare date actualizate venite de la Prefectura Vâlcii arată că, în unele localități, rata de infectare este alarmant de ridicată, de aproape 5 persoane la mia de locuitori (numai în ultimele 14 zile). «Campioană» este comuna Nicolae Bălcescu, aici rata de infectare fiind de aproape 10 la mie. Însă, cel mai sumbru scenariu este în Râmnicu Vâlcea, care are rată de infectare de 4,5 la mie, adică de aproape o dată și jumătate mai mult decât are Bucureștiul! Părerea nostră este că, dacă în următoarele câteva săptămâni, nu se va reuși «calmarea» acestei explozii de cazuri (acum au reușit, în lunile anterioare, județele Suceava și Argeș), Vâlcea riscă să intre într-o zonă în care doar oprirea tuturor activităților pentru 15 sau 30 de zile ar mai putea normaliza situația!

Glumind puțin cu tot acest necaz pe cap, nu ne mai rămâne decât să apreciem că persoanele dornice să se infecteze cu noul Coronavirus (eternul candidat la președinția țării Viorel Cataramă fiind unul dintre expozanții lor) sunt așteptate la Vâlcea. Orașul se apropie tot mai mult de un loc potrivit în care poți să îți faci «lipeala» cu virusul!