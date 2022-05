RAJDP VÂLCEA EFECTUEAZĂ LUCRĂRI de asfaltare în comuna Nicolae Bălcescu

De câteva zile, angajații Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea desfășoară lucrări de asfaltare pe Drumul Județean 678 D, de pe raza comunei Nicolae Bălcescu. Lucrările de reabilitare vizează o porțiune de drum cu lungimea de doi kilometri, sectorul vizat fiind ultimul din acest drum care rămăsese nemodernizat, fiind acoperit, până acum, de balast și piatră spartă, fiind deci destul de impropriu desfășurării traficului rutier modern.

Mai multe explicații despre stadiul lucrărilor de asfaltare care se realizează pe drumul amintit ne-au fost furnizate de către Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, instituție în cărei administrare se află DJ 678 D.

„În anul 2021, am reușit să finalizăm lucrările de consolidare a DJ 678 D, în satul Dosul Râului din comuna Nicolae Bălcescu. Acolo, platforma drumului fusese grav afectată de calamități. Am revenit cu lucrări pe acest drum și am început asfaltarea pe o lungime de doi kilometri, exact pe sectorul de drum care rămăsese la nivel de balast și piatră spartă. Și în anii anteriori, s-a turnat asfalt pe acest drum și, kilometru cu kilometru, vom continua să reabilităm această cale rutieră importantă pentru vâlcenii din Galicea și Nicolae Bălcescu”, a declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu.

În context, ar mai fi de amintit faptul că, în lungime de circa 17 kilometri, DJ 678D face legătura între comunele Galicea și Nicolae Bălcescu. Drumul se intersectează cu DJ 678A, un alt drum pe care Consiliul Județean Vâlcea îl modernizează cu fonduri europene.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al CJ Vâlcea