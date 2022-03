„PRIMARUL ION NICOLAE a dovedit că se poate face administrație pentru oameni”

A declarat Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea, după vizita în comuna Câineni

Într-o recentă vizită efectuată în comuna Câineni, Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea, a avut ocazia de a vedea finalizate multe dintre proiectele derulate în ultimii ani de către administrația comunei, proiecte despre al căror stadiu de evoluție v-am informat în mai multe rânduri prin intermediul cotidianului nostru.

Dispensarul uman, recent finalizat, a fost dotat cu cabinete medicale și stomatologice

„Vizita din Comuna Câineni mi-a prilejuit ocazia de a vedea investițiile administrației locale. O mare parte din proiectele demarate în anii trecuți, cu finanțare din fonduri locale, guvernamentale și europene s-a finalizat în 2021, începutul anului 2022. Primarul Ion Nicolae a dovedit că se poate face administrație pentru oameni. Pentru că sănătatea și educația se află pe lista de priorități a edilului liberal, acesta a finalizat dispensarul uman dotat atât cu cabinete medicale, cât și cu cabinete stomatologice. Pentru primar și pentru echipa administrativă, mediul de învățare al copiilor din Comuna Câineni contează, prin urmare, s-au realizat reparații exterioare importante, la școala Gimnazială Câinenii Mari. De asemenea, căminele culturale din localitate și-au schimbat fața și sunt, acum, la standarde europene”, a declarat Claudia Banu.

Se dorește înființarea unui punct operațional de preluare a victimelor accidentelor rutiere de pe Valea Oltului

Mai trebuie precizat faptul că, în prezent, administrația comunei Câineni are în derulare mai multe proiecte. Unul dintre cele mai importante este proiectul pe mediu din fonduri guvernamentale, intitulat «Eficiență Energetică și Gestionare Inteligentă», care presupune instalarea mai multor panouri solare.

„Cu bani de la bugetul local s-a reușit consolidarea infrastructurii, amenajarea trotuarelor, precum și a iluminatului de-a lungul malului stâng precum și podul de pe DJ 703. În plus, primarul a inițiat discuții cu Salvarea pentru înființarea unui punct operațional de preluare a pacienților din zonă și a victimelor din accidentele rutiere de pe Valea Oltului. Comuna Câineni devine, astfel, o importantă localitate din zona de nord a județului, care are proiecte ambițioase pentru viitorul apropiat”, a mai precizat Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea.