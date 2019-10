Primarul Gutău mulțumește ambasadorului vâlcean al României în Luxemburg (Video)

Cu sprijinul lui Lilian Zamfiroiu, edilul Râmnicului a avut posibilitatea de a ajunge într-o comunitate care a atras fonduri europene de un miliard de euro!

Astăzi, 17 octombrie, în timpul unei conferințe de presă desfășurată la primărie, primarul Mircia Gutău (foto, în dreapta imaginii) a povestit despre cât de impresionat a fost după ce a vizitat un oraș cu numai 35.000 de locuitori din Luxemburg. Această comunitate relativ mică (cam cât o treime din populația Râmnicului) a reușit însă o performanță în domeniul atragerii fondurilor europene demnă de orice cuvânt de laudă. Într-un domeniu în care românii se numără printre «repetenții» Uniunii Europene, administrația din acel oraș luxemburghez a atras fonduri europene cifrate la incredibila valoare de un miliard de euro! Adică mai mult decât au atras împreună toate unitățile administrativ-teritoriale din majoritatea județelor țării noastre.

Pentru această vizită în care a avut posibilitatea de a învăța aspecte administrative cu adevărat de high class din administrația publică europeană, primarul Râmnicului a ținut să îi mulțumească ambasadorului României în Marele Ducat, nimeni altul decât vâlceanul Lilian Zamfiroiu (foto, în stânga imaginii). „Am fost într-o deplasare în Luxemburg și aș vrea să mulțumesc public domnului ambasador al României acolo, vâlcean de-al nostru, Lilian Zamfiroiu, care s-a ocupat 24 din 24 de ore de noi. Am văzut niște lucruri formidabile acolo, am văzut un oraș cu 35.000 de locuitori care a atras fonduri europene de un miliard de euro. Am realizat încă o dată că unii sunt frați adevărați, alții mai puțin adevărați. Am văzut câte fonduri a atras România în comparație cu un oraș din Luxemburg”, a punctat cu subînțeles primarul Râmnicului.