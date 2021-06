Președintele CJ Vâlcea, prezent la Drăgășani cu prilejul Zilei Eroilor

Joi, 10 iunie 2021, în toată țara a fost marcată Ziua Eroilor. Așa cum se obișnuiește de ani și ani, la 40 de zile după Învierea Domnului, mai exact de Înălțare, cei care și-au dat viața pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei sunt comemorați pe tot cuprinsul țării (și nu numai). Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a fost prezent în municipiului Drăgășani, acolo unde, alături de primarul Cristian Nedelcu, dar și de multe zeci de locuitori ai orașului, s-a cinstit memoria ostașilor din sudul județului nostru. Totodată, chiar în aceste zile, s-au împlinit două secolele de la luptele pe care pandurii lui Tudor Vladimirescu le-au purtat cu turcii chiar pe actualul teritoriu al municipiului Drăgășani și în apropierea acestuia.

„Drăgășani este un oraș într-un județ de steag, de cruce și de domnie. La Drăgășani, putem vorbi despre eroi și istorie. Aici, Petrache Poenaru, secretarul lui Tudor Vladimirescu, i-a pus acestuia, în steagul Revoluției, ciucuri albaștri, galbeni și roșii. Am venit la Drăgășani la invitația primarului Cristian Nedelcu și i-am cinstit pe eroii neamului românesc. Am elogiat împreună faptele de vitejie și sacrificiu ale pandurilor lui Tudor Vladimirescu și am spus LA MULȚI ANI tuturor vâlcenilor din Drăgășani!”, au fost cuvintele președintelui Consiliului Județean Vâlcea rostite cu acest prilej.