Premiile pentru literatură și artă Curierul de Vâlcea – XXX

Un juriu format din prozatorul Ioan Barbu, (președinte), Prof. dr. Ion Predescu, critic literar și Conf. univ. dr. Remus Grigorescu – evaluând fiecare nominalizare în parte, pe genuri literare și arte – a decis, cu unanimitate de voturi, să fie premiați următorii creatori din cei aproape 50 de nominalizați.

• Marele Premiu pentru Cultură „Prof. dr. ing. Pompiliu Manea” și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX se decernează doamnei LUCIA OVEZEA, Președinta Asociației Difuzorilor și Editorilor – Patronat al Cărții, din București.

• Scriitorul Anului 2019 a fost declarat EMIL LUNGEANU, autorul romanului „Viitorul a trecut pe aici”, apărut la Editura Eikon din București. I se decernează, totodată, și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX.

• Se atribuie Ex aequo Premiul Național „Alex Parolea-Moga” pentru Jurnalism și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX, prozatorilor-jurnaliști RADU GABRIEL DOBRESCU, pentru romanul autobiografic „Diagonala celor 13”, și MARIUS CĂRBUNESCU, pentru romanul post-modern, mozaicat „B-MAX – Jurnalul unui uberist”, ambele apărute la Editura Antim Ivireanul Rm. Vâlcea.

• Premiul Național „George Țărnea” pentru Poezie și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX îl primește la această ediție proaspăta membră a Uniunii Scriitorilor din România MIHAELA AIONESEI, din Târgu Secuiesc, pentru volumul de versuri bilingv „Albatrosul cu aripi de sare” / „L’Albatros aux ailes salées”. Traducere în limba franceză Jean-Yves Conrad; Ilustrații Tudor Meiloiu. Volumul este girat de Editura Antim Ivireanul din Rm. Vâlcea.

• Premiul Național „Gib Mihăescu” pentru Proză și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX se acordă Ex aeque doamnelor ELIZA ROHA, pentru romanul „FARSA”, apărut sub egida editurii bucureștene Betta, și MARIA MONA VÂLCEANU, pentru romanul „Mircea. Secretul Timpului”, apărut la Editura Zodia Fecioarei din Pitești.

• Premiul Național „Dragoș Vrânceanu” pentru Critică literară și eseu și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX, se acordă criticului literar ION PREDESCU pentru volumul „Bibliografii asumate”, apărut la Editura Hoffman din Slatina.

• Premiul Național „Gheorghe Bobei” pentru Știința literaturii și a mitologiei și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX, se atribuie scriitoarei VICTORIA STOLOJANU – MUNTEANU, pentru volumul „Fericirile lui Tudor din Vladimir. Legende, mituri și amintiri aurite din Țara Gorjului”, girat de Editura Antim Ivireanul din Rm. Vâlcea.

• Premiul Național „Cecilia Cuțescu-Storck” pentru Arte vizuale și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX se acordă pictorului TUDOR MEILOIU, din București, pentru ciclul de picturi „PĂSĂRI”.

• Premiul Național „Ion Dumitrescu” pentru Compoziție și interpretare muzicală și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX se acordă Ex aequo domnului GHEORGHE CĂRBUNESCU, pentru ciclul de romanțe „Tata”, „Mama” și „Bunicii” și CORULUI SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX „SF. NICOLAE” DIN RÂMNICU VÂLCEA – Dirijor Arhid. prof. dr. Codruț Dumitru Scurtu.

• Premiul Național „Alex Bucur” – Cartea pentru copii și tineret și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX – se acordă poetului NICOLAE DRAGOȘ, pentru volumul de versuri „Ultima călătorie a lui Ulise”, apărut la Editura Măiastra din Tg. Jiu.

• Premiul Editurii Antim Ivireanul pe anul 2019 și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX se acordă Prof. ELENA DRĂGHICI, pentru excelenta traducere din franceză în română a cărții „Calvarul celor 3.088 soldați români, căzuți prizonieri și uciși prin frig și înfometare în lagărele germane din Alsacia și Lorena și din Nordul Franței în timpul Primului Război Mondial, între anii 1916-1918”. Autor Jean-Yves Conrad.

• Premiul Juriului pentru OPERA OMNIA și Medalia Jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX se acordă dramaturgului, poetului, prozatorului și criticului literar DORU MOȚOC, pentru creația literară de până acum și reputația obținută ca dramaturg în țară și peste hotare.

• Premiul Național „Dem Rădulescu” pentru regie și interpretare scenică și Medalia jubiliară Curierul de Vâlcea – XXX se decernează TEATRULUI MUNICIPAL ARIEL din Râmnicu Vâlcea pentru excelentul recital de muzică și poezie „Dor de Eminescu”, în interpretarea actorilor Camelia și Dan Constantin, Anca Olteanu și Gabriel Popescu; la pian: Galina Nemțanu.