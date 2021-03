PREMIERUL CÎȚU consideră că împăduririle pot opri deșertificarea solurilor din România

„Beneficiile oferite de pădure nu au mai fost demult o preocupare pentru România, însă reprezintă o prioritate pentru actuala guvernare, determinată să îmbunătățească legislația și aplicarea ei. Scopul final este de a asigura în mod sustenabil toate funcțiile pădurii: de protecție, social și economic. Avem nevoie de o nouă strategie forestieră națională ambițioasă, pe care intenționăm să o elaborăm anul acesta și să începem să o aplicăm începând cu anul următor”, și-a început premierul Florin Cîțu mesajul transmis duminică, 21 martie 2021, cu prilejul Zilei Internaționale a Pădurilor.

Cîțu a subliniat că generațiile viitoare ar putea să nu mai cunoască beneficiile pădurii

„Celebrăm Ziua Internațională a Pădurilor deoarece Națiunile Unite au proclamat, la 21 martie 2012, ca această zi să fie dedicată pădurii. An de an, această zi a prins tot mai multă amploare. Tema propusă anul acesta de Națiunile Unite, anume «Restaurarea pădurii» este convergentă eforturilor noastre de a crește semnificativ suprafața împădurită a țării începând cu acest an. Prin Planul Național de Reziliență și Redresare, vom aloca în perioada 2021-2026, resurse consistente pentru creșterea suprafeței împădurite a țării, cu prioritate în zonele vizate de deșertificare. Din același plan național, urmează să alocăm fonduri pentru proiecte de reconstrucție ecologică a ecosistemelor forestiere existente, dar degradate. Totodată, ne dorim ameliorarea practicilor de exploatare forestieră prin investiții în tehnologii prietenoase cu mediul, dar și mijloace digitale de supraveghere și control a activităților ilegale din păduri, în special a tăierilor ilegale de arbori. Ziua Internațională a Pădurilor este prilejul ca fiecare dintre noi să se întrebe nu doar cum ne putem bucura de beneficiile pădurii, ci și cum o putem proteja și dezvolta pentru ca și generațiile viitoare să le cunoască”, a concluzionat premierul Florin Cîțu în mesajul transmis cu acest prilej.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Guvernului României