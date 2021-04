PREMIERĂ ÎN ULTIMII 32 DE ANI: începe construirea primei clădiri de spital în județul Vâlcea!

Miercuri, 27 aprilie 2021, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat începerea lucrărilor la obiectivul de investiții intitulat „Modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea”. Aceasta este o clădire asupra căreia nu s-a mai intervenit de aproape 50 de ani și care avea mare nevoie de reabilitare!

Întregul proiect are o valoare de peste 3,3 milioane euro!

Lucrările amintite presupun reabilitarea corpului existent (C2), dar și extinderea acestuia, prin construirea unui corp nou de clădire. Proiectul, finanțat cu fonduri europene, are o valoare totală de 15.898.761,36 lei (cca 3,3 milioane euro), termenul de execuție a lucrărilor fiind de 24 de luni.

Proiectul prevede inclusiv dotarea cu echipamente și aparatură medicală, respectiv: ecograf, defibrilator, EKG, nebulizator, terapie laser, aparat tăiere ghips, baie galvanică, aparate aerosoli, mese kinetoterapie etc.

„Prin demararea lucrărilor de modernizare a ambulatoriului, facem un pas important în vederea îmbunătăţirii serviciilor de asistenţă medicală, de la nivelul Spitalului Județean Vâlcea. Prin acest proiect, nu numai că vom reabilita vechea policlinică, ci vom construi un corp nou, cu două etaje, pe care îl vom lega, printr-o pasarelă metalică, de actuala clădire. Practic, vorbim despre construirea primei clădiri de spital, după Revoluție, în județul Vâlcea! În final, proiectul presupune și dotarea cu aparatură necesară a cabinetelor medicale”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Mai trebuie amintit că, în contextul epidemiologic actual, Consiliul Județean Vâlcea are în pregătire alte două proiecte. Unul dintre acestea vizează evaluarea, extinderea și reabilitarea infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide medicale și de ventilare și tratare a aerului, iar celălalt instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare și stingere incendii în unitățile medicale aflate în subordine.

„În ședința de consiliu județean din data de 9 aprilie 2021 s-au aprobat sumele necesare realizării documentațiilor tehnice aferente investițiilor în siguranța vieții și a sănătății pacienților internați în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și Spitalul de Pneumoftiziologie «Constantin Anastasatu» Mihăești”, a mai punctat președintele Constantin Rădulescu.

