Prefectura vine cu precizări: „PERSOANELE CU HANDICAP nu intră în categoria celor care beneficiază în mod direct de ajutoarele de la Guvern”

• chiar și așa, Vâlcea are peste 22.500 de persoane îndreptățite la noul val de ajutoare pentru nevoiași

Ca urmare a comunicării în spațiul public de către Primăria Râmnicu Vâlcea a unor informații privind numărul beneficiarilor ajutoarelor alimentare și de igienă personală din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), reprezentanții Prefecturii Vâlcea au simțit nevoia să transmită următoarele precizări:

• persoanele cu handicap nu intră în categoria celor care beneficiază în mod direct de aceste ajutoare, prin Hotărârea de Guvern nr. 784/04.10.2018 (prin care s-au modificat categoriile de beneficiari ai acestui program valabile în 2016), fiind stabiliți ca destinatari finali principali membrii familiilor și persoanele singure care beneficiază de venit minim garantat în baza Legii 416/2001, precum și membrii familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 277/2010. Persoanele prevăzute la cea de-a treia categorie de beneficiari, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente (inclusiv persoanele cu handicap grav și accentuat de care amintește Primăria Râmnicu Vâlcea) și alte situații asemănătoare stabilite prin anchete sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, conform acestei hotărâri de guvern, vor primi astfel de ajutoare numai în cazul în care există stocuri după epuizarea distribuirii către celelalte două categorii de beneficiari;

• necesarul de pachete pentru fiecare localitate din județ a fost întocmit în 2018. La vremea respectivă, Instituția Prefectului a solicitat tuturor primăriilor din județ să comunice numărul de persoane care se încadrează în primele două categorii, plus un număr estimat de cel mult 10% din numărul total al beneficiarilor din primele două categorii pentru categoria a treia. Primăria Râmnicu Vâlcea a comunicat un număr de 1075 de beneficiari, respectiv 137 de persoane cu venit minim garantat, 838 de persoane cu alocație pentru susținerea familiei și 100 de persoane aflate în situații critice. În urma confruntării cu datele aflate în evidența Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Vâlcea a rezultat însă un număr de 950 de beneficiari, care a fost comunicat Ministerului Fondurilor Europene. Potrivit legislației în vigoare referitoare la derularea acestui program, numărul de beneficiari luat în calcul la alocarea de pachete cu ajutoare fiecărei localități este cel comunicat înainte de demararea procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, operațiune care este inițiată și implementată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (actuala titulatură a Ministerului Fondurilor Europene).

• fiecare primărie poate solicita suplimentarea numărului de pachete, OUG nr. 84/2020, ultimul act normativ care reglementează derularea acestui program, dând posibilitatea ca, în cazul în care celelalte localități din județ rămân cu stocuri nedistribuite de pachete, cu acordul și sub coordonarea prefectului, acestea să fie redistribuite către localitățile care au nevoie. Pentru acoperirea acestor solicitări, se poate apela și la alte județe care au stocuri excedentare, condiția de bază fiind însă ca solicitările pentru persoanele trecute în listele suplimentare să fie temeinic justificate.

„Reamintim că pentru județul Vâlcea, pe baza listelor transmise de fiecare unitate administrativ teritorială și a datelor AJPIS Vâlcea, a reieșit un număr total de 22.569 de beneficiari ai acestui program finanțat prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Beneficiarii finali ai acestui program vor putea intra în posesia pachetelor cu produse alimentare și de igienă personală începând cu această lună”, au informat reprezentanții Prefecturii Vâlcea prin intermediul unui comunicat de presă.

Ce conține pachetul pe care îl va primi fiecare persoană?

Pachetele cu produse alimentare conțin: făină de grâu (5 kg), mălai (4 kg), paste făinoase (2 pungi a câte 400 g), ulei (4 l), zahăr (2 kg), orez (4 kg), conserve carne de vită (5 cutii a câte 300 g), conserve carne de porc (3 cutii a câte 300 g), conserve pateu de ficat de porc (5 cutii a câte 200 g), compot de fructe (2 borcane a câte 720 ml), gem de fructe (un borcan de 360 g) și gem de fructe dietetic (un borcan de 360 g).

Pachetele cu produse de igienă conţin: periuţe de dinţi (5 buc.), pastă de dinţi (300 ml), săpun lichid (500 ml), şampon pentru copii (800 ml), şampon pentru adulţi (500 ml), detergent granule pentru rufe colorate (900 g) şi detergent granule pentru rufe albe (1,8 kg).

Eliberarea pachetelor către beneficiari se face în baza actului de identitate valabil şi a semnării de primire a acestora de către destinatarii finali.

