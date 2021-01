PREFECTUL DE VÂLCEA A PICAT… tot în picioare!

Pe baza algoritmului din coaliția de guvernare, liberalii ar urma să numească prefecți în 23 de județe, USR PLUS în 14 și UDMR în 5 județe

Schimbarea prefecților și a subprefecților la nivel național s-a blocat din cauza neînțelegerilor de la vârful coaliției PNL – USR PLUS – UDMR. Deși au existat mai multe negocieri, liderii celor trei formațiuni politice nu au ajuns la consens. La nivel național, împărțirea funcțiilor se face pe baza unui algoritm, în care PNL are prima opțiune de alegere, urmat de USR PLUS și UDMR. Pe baza algoritmului, liberalii ar urma să numească prefecți în 23 de județe, USR PLUS în 14 și UDMR în 5 județe. De asemenea, PNL va avea 47 de subprefecți, USR PLUS -28 și UDMR – 10.

Din informațiile noastre, la Vâlcea rămâne în funcția de prefect Sebastian Fârtat, susținut de PNL. El va fi secondat, cel mai probabil, de o persoană susținută de USR PLUS.