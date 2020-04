PNL Vâlcea anunță care sunt ultimele măsuri ale guvernului liberal în domeniul sănătăţii

Măsurile instituite până în acest moment de către autoritățile române şi-au dovedit eficiența în combaterea răspândirii noului coronavirus (COVID-19) și se impune respectarea strictă a restricțiilor și în perioada imediat următoare, chiar dacă președintele Klaus Iohannis a declarat că după data de 15 mai restricțiile de circulație vor fi ridicate. Din acel moment ne vom putea deplasă în spații publice fără să declarăm unde și de ce mergem. Încă de la izbucnirea epidemiei în ţară, planul guvernului liberal a fost acela de a proteja sănătatea românilor, dar și acela de a menține capacitatea de producție. Când vorbim despre capacitate , dar şi despre producţie trebuie să aducem câteva precizări cu privire la capacitatea de a efectua un număr de teste în rândul populaţiei, dar şi producţia de măşti din planul naţional. În ciuda dihotomiei actuale, dreptul la viaţă vs. dreptul la circulaţie, guvernul liberal a ales să acţioneze prudent şi să îşi protejeze cetăţenii.

În domeniul sanitar, a fost mărită capacitatea de testare a potențialilor bolnavi de coronavirus. Există o capacitate de testare de un număr de 8.000 de teste pe zi. La început, totul a pornit de la o capacitate de 600 de teste pe zi. În prezent, programul național de testare include 57 de puncte de testare, România debutând cu trei centre. Este avută în vedere creșterea capacității de testare pentru noul coronavirus (COVID-19), prin instruirea personalului necesar și achiziționarea de noi aparate Real Time PCR. Prioritizarea testării are loc în ordine descrescătoare a importanţei după următoarea clasificare: persoane simptomatice cu istoric de călătorie internaţională; contacţi apropiaţi simptomatici ai cazurilor confirmate; personal medico-sanitar (inclusiv asimptomatic) contact apropiat cu caz confirmat; cazuri de SARS fără altă etiologie (negativi la test de gripă), din toate categoriile de vârstă şi din toate spitalele; persoane instituţionalizate simptomatice. Recent, Ministerul Sănătății a stabilit includerea în prioritățile de testare pentru COVID-19 a unor categorii de pacienți cu risc mare de forme severe și deces, pacienți înainte de transplant, personalul de îngrijire din căminele de bătrâni, iar procedurile sunt într-o permanentă actualizare, în funcție de evoluția pandemiei.

În privinţa producţiei de măşti, la ora actuală, se produc zilnic, în România, 350.000 de măști de către compania Taparo, acestea fiind distribuite atât în farmacii, pentru populație, dar și pentru spitale. De asemenea, 350.000 de măști sunt produse, pe zi, de Romarm, companie aflată în subordinea Ministerului Economiei. Capacitatea de producție a celor două companii va crește semnificativ în următoarea perioadă. Astfel, până în data de 15 mai, România va produce cel puţin un milion de măşti de protecţie zilnic prin cele două companii, Taparo și Romarm, iar cetăţenii le vor putea cumpăra la preţul de aproximativ 2 lei, plus TVA. La ora actuală, materialul pentru straturile 1 şi 2 se produce în România, doar materialul pentru stratul filtrant se importă în continuare. La finalul lunii mai, va fi pusă în funcţiune, în Maramureş, o linie de producţie a materialului filtrant, astfel încât să fie integrat în România tot materialul necesar producţiei de măşti, fără a mai aştepta importurile din China sau din alte ţări.

În ciuda restricțiilor și dificultăților întâmpinate de toate statele în asigurarea de stocuri medicale, a fost realizată performanţa de a cumpăra materiale sanitare din toate locurile posibile și prin intermediul unor instituții diverse precum ONAC, UNIFARM, DSP-uri, spitale, Crucea Roșie. La ora actuală, stocurile de materiale sanitare aflate în ţară ajung pentru o perioadă de o lună, o lună și jumătate. De exemplu, pe 10 și 11 aprilie au ajuns în România 3.000.000 de măști FFP2; 2,7 millioane de mănuși de examinare; 20.500 de ochelari de protecție; 84.000 de mănuși de protecție; 37.800 de combinezoane. În perioada 6-7 aprilie 2020, Compania Unifarm SA a achiziționat și a adus în țară mai multe transporturi de echipamente medicale și produse dezinfectante: 2.245.000 de măști FFP2 și ochelari de protecție; 20.000 de viziere; 300.000 de combinezoane, din care 200.000 de combinezoane speciale utilizate în secțiile de terapie intensivă (ATI); 923.000 de mănuși latex; 114.000 de mănuși vinil; 2.000.000 de măști chirurgicale cu 3 pliuri; 36.000 tone dezinfectant pentru suprafețe.

Asigurarea dreptului la sănătate este garantat de către Constituţia României. Mulţumim celor care se implică în acest proces şi trebuie să onorăm demnitatea şi dreptul la viaţă. Pe lângă eforturile noastre de a asigura funcţionarea normală a proceselor economice şi a celor instituţionale, trebuie să ne păstrăm raţiunea şi să nu picăm într-o demenţă colectivă.

• Departamentul de comunicare al PNL Vâlcea