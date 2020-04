Personalul DGASPC Vâlcea dispune de spații de cazare pentru izolarea la locul de muncă

Prin intermediul unui comunicat postat pe o rețea de socializare, președintele Consiliului Județean Vâlcea a anunțat că, pentru a preveni cazurile de infectare cu Coronavirus, personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea dispune de spații special amenajate în care să se izoleze. Constantin Rădulescu a mai informat că toate cheltuielile legate de asigurarea hranei anagajaților DGASCP Vâlcea în perioada stării de urgență vor fi asigurate de Consiliul Județean Vâlcea.

„Ultima Ordonanță Militară prevede ca, pe perioada instituirii stării de urgență, personalul din Centrele pentru bătrâni și cele rezidențiale pentru copii și adulți să stea în izolare preventivă la locul de muncă sau în spații de cazare special amenajate, asigurate de autoritățile locale, pe o perioadă de 14 zile. Le mulțumesc primarilor din Băbeni și Costești că mi-au fost alături și am reușit să ne mobilizăm, într-un timp atât de scurt. Pentru că primarii localităților pe raza cărora își desfășoară activitatea aceste centre nu dispun de fonduri în acest sens și nici nu dețin spații de cazare care să corespundă, am intervenit și am venit în sprijinul lor cu aproximativ 100 locuri de cazare. Astfel, pentru cei 96 de îngrijitori, care lucrează pe raza orașului Băbeni, am pus la dispoziție spațiile din cadrul internatului CSEI Băbeni.Pentru cei 32 de salariați de la Bistrița, cazarea va fi asigurată in internatul Liceului Tehnologic Special nr.1 Bistrița. Totodată, pe perioada instituirii stării de urgență, Consiliul Județean Vâlcea va asigura și cheltuielile cu hrana angajaților din aceste centre de îngrijire și asistență”, a transmis președintele Constantin Rădulescu.