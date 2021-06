Pera a plecat. KURTES AR PUTEA FI NOUL ANTRENOR al echipei de handbal

După trei ani petrecuți în postura de antrenor principal al echipei de handbal Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, Florentin Pera a decis să dea curs unei oferte mai bune, dar și cu mai multe provocări, aceea de a pregăti o formație care aspiră la câștigarea trofeului Ligii Campionilor de handbal feminin. Așa cum se cunoaște încă de acum două săptămâni, deja fostul antrenor al echipei râmnicene și-a anunțat plecarea la una dintre cele mai puternice formații din handbalul rusesc, CSKA Moscova. Formația din capitala Rusiei a ajuns și anul acesta între cele mai bune patru cluburi din handbalul feminin european. În următoarele două sezoane, CSKA, cu Florentin Pera pe banca tehnică, își propune de fiecare dată reeditarea acestei performanțe și măcar o dată câștigarea marelui trofeu, care, în 2021, a mers în vitrina norvegiencelor de Vipers.

Rămasă fără antrenor principal, conducerea clubului finanțat de Primăria Râmnicului caută, în această perioadă, un înlocuitor pentru Florentin Pera. Așa cum a declarat și primarul municipiului, Mircia Gutău, se dorește ca la timonă să fie instalat un antrenor român care să fie la fel de cunoscut (și experimentat) precum Pera. Totuși, există și «voci» care afirmă că viitorul antrenor principal al echipei noastre nu ar mai trebui căutat în altă parte fiindcă el se află deja în «curtea» clubului. Este vorba despre Goran Kurtes (53 de ani), cel care l-a secondat pe Florentin Pera timp de un sezon. Din câte se pare, inclusiv membrii galeriei râmnicene ar fi de acord ca Goran să preia funcția de principal al formației noastre.

În plus, dacă Goran ar fi numit antrenor principal al echipei râmnicene, el ar avea mai multe atuuri, printre care și acela că, și în sezonul care urmează, le va avea sub comandă pe cele trei jucătoare din Serbia care evoluează încă din vara anului trecut sub această „formulă” pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre Liscevic, Nikolic și Trifunovic.

„Ne-am cunoscut la un seminar pentru Master Coach la Kragujevac. De atunci am păstrat legătura. Când m-a sunat Florentin Pera să-mi propună să vin să-l ajut la echipă am fost foarte încântat”, a declarat Kurtes, pentru Gazeta Sporturilor, în 2020, la puțin timp după ce a fost numit antrenor secund al echipei râmnicene.