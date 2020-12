Pensiile speciale rămân „SPECIALE”!

Alianţa USR PLUS susţine că „jocurile din Parlament” privind impozitarea pensiilor speciale „au fost finalizate de CCR” prin decizia de neconstituţionalitate de marţi, 15 decembrie 2020. Decizia face ca aceste venituri să nu dispară, cel puţin încă un timp de acum înainte.

„Decizia aceasta face ca pensionari «speciali» precum Valer Dorneanu, Mona Pivniceru şi alţii asemenea să-şi încaseze liniştiţi, în continuare, pensiile speciale de sute de ori mai mari decât cele ale românilor de rând. Aşteptăm motivarea CCR, dar reamintim că parlamentarii USR au avertizat, înainte de votul final din Parlament, că există un risc major ca proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale să fie, în forma convenită de PSD şi PNL, neconstituţional”, se arată într-un comunicat al USR PLUS.

Potrivit USR PLUS, în şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 iunie 2020, PSD şi PNL au decis „să fie lăsat în sertarele Parlamentului” proiectul USR privind impozitarea pensiilor speciale, agreând să voteze proiectul social-democraţilor şi să-l resupună, pe 18 iunie 2020, votului într-o şedinţă comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor.

În context este de amintit că, marți, 15 decembrie 2020, Curtea Constituţională a decis că este neconstituţională Legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu, care prevede impozitarea cu 85% a pensiilor din sumele care depăşesc suma de 7.000 de lei. Potrivit unui comunicat al CCR, decizia a fost luată cu unanimitate de voturi, legea fiind declarată neconstituţională în ansamblul său.

• Sursă text: AGERPRES