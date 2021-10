PĂRINTELE ȘTEFAN ZARĂ, noul consilier cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor

A fost hirotonit în 2008 pe seama capelei Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” din București, de unde a fost transferat în anul 2013 la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Titan II, din Protoieria Sector 3 Capitală. Deține Gradul I clerical din anul 2010 și a primit rangul de iconom-stavrofor în anul 2014. Între anii 2016 şi 2020 a condus Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, în calitate de director. În legătură cu acest nou drum, în calitate de consilier eparhial la Sectorul Cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părintele Ștefan Zară a declarat: „Numirea mea în funcția de Consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor mă onorează foarte mult. Nădăjduind că voi răspunde pe deplin încrederii pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel mi-a acordat-o, mulțumesc încă o dată pentru grija părintească pe care, cu multă delicatețe, ne-o poartă. Activitatea culturală a Bisericii a fost și rămâne una dintre coordonatele esențiale ale ei, iar în vremurile noastre se simte nevoia unei intensificări a acesteia, accentuând faptul că temelia pe care a fost zidită Europa este creștinismul, iar civilizația europeană nu se poate menține decât pe această temelie. Nădăjduiesc, de asemenea, ca experiența mea de până acum să rodească noi proiecte culturale în cadrul sectorului la care îmi voi desfășura activitatea. În acest sens, va trebui să continui eforturile depuse mult timp, cu râvnă și fără oboseală, de părintele prof. univ. dr. Mihail Săsăujan, de a aduce la zi revista mitropolitană Glasul Bisericii, pe care a ridicat-o la un nivel academic, dar și intensificarea, din ultimii ani, a activității Editurii mitropolitane Cuvântul Vieții. Lucrarea culturală a Bisericii nu are de altfel ca scop ultim decât rescrierea Cuvântului lui Dumnezeu în inimile credincioșilor”. Sursă foto: Arhivă

Permanenţa Consiliului eparhial l-a numit marţi, 19 octombrie 2021, pe pr. dr. Ştefan Zară în funcţia de consilier eparhial. Acesta și-a preluat atribuţiile începând din 20 octombrie 2021. Noul consilier eparhial din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor este profesor la Seminarul Teologic Ortodox din București și preot la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Titan II, din Protoieria Sector 3 Capitală. S-a născut la 9 iunie 1976, în municipiul Onești (Bacău), unde a absolvit cursurile liceale la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, la secția Filologie, după care a urmat cursurile de licență ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (1997-2001), masterat (2002-2004) și doctorat (2004-2009), obținând în ianuarie 2010 titlul de Doctor în Teologie al Universității din București, la specialitatea Patrologie și istoria literaturii creștine postpatristice, sub îndrumarea prof. univ. dr. Ioan Caraza. În prezent, este student în ultimul an la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, la secția Filologie Clasică.

