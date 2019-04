Orlești: buget ca-n 2018, adică bani puțini pentru investiții

Primarul Constantin Cârstina și-a cam văzut planurile date peste cap din cauza bugetului pe anul acesta. Este același ca-n 2018: 30 miliarde lei vechi. La o primă estimare, plătind cheltuieli ce țin cu Căminul de bătrâni din Orlești, administrat în colaborare cu Primăria Scundu, plus tot ce ține de Centru de zi și alte cheltuieli se constată că nu prea mai rămân bani pentru investiții, dezvoltarea localității etc. Edilul Constantin Cârstina a sperat că va fi mai bine, dar se pare că bugetul s-a dovedit insuficient comparativ cu câte sunt de făcut.

„Tot ce rămâne e să trasăm prioritățile pe acest an și să vedem ce și cât putem face. Asta e! mergem înainte, dar va fi greu”, a declarat alesul local din Orlești.

Edilul Cârstina speră să facă anul acesta cam ce a făcut și-n 2018: un kilometru de rigole și trotuare.