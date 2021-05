Nu susținem un posibil jaf de sub munte!

Am primit recent pe adresa redacției un email din partea promotorului proiectului Geoparcului UNESCO „Oltenia de sub munte”. Ceea ce probabil s-ar fi dorit a fi un drept la replică față de articolele noastre pe această temă nu este mai mult decât o hârtie scanată cu antetul UNESCO și câteva rânduri în care sunt folosite formule jignitoare la adresa ziarului și a profesiei precum „neadevăruri manipulatoare” și „opinii nefundamentate”.

Confuzia șefului de ONG merge mai departe în clipa în care insinuează cu maximă nerușinare că relatarea dezbaterii publice recent desfășurate la Costești (și unde vocea comunității s-a făcut auzită extrem de clar împotriva proiectului său de 200 milioane euro!) nu s-ar fi făcut prin prezența personală, efectivă și pe întreaga durată a autorului.

Îl anunțăm, pe această cale, că am fost și rămânem un ziar obiectiv pentru care adevărul a fost și rămâne ADN-ul fiecărei ediții. Îl mai anunțăm că subiectul nu este nici pe departe epuizat și că edițiile noastre următoare vor aduce la iveală veritabilele „neadevăruri manipulatoare” și propagatorului lor în această problemă care afectează întreaga economie a județului!