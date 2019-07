Nu se tem de forța adversarelor din grupele Ligii

Chiar dacă sorții au scos în calea jucătoarelor de la SCM Râmnicu Vâlcea trei formații cu «greutate» din handbalul feminin european, oficialii echipei noastre se arată încrezători în capacitatea sportivelor pregătite de antrenorul Florentin Pera de a obține calificarea în faza grupelor principale. Pentru aceasta, echipa vâlceană trebuie să obțină una dintre primele trei poziții în clasamentul final al Grupei C. Din această grupă, pe lângă formația noastră, mai fac parte echipele Buducnost Podgorica (Muntenegru), BBM Bietigheim (Germania) și Brest Handball (Franța).

Cu privire la numele echipelor pe care SCM Râmnicu Vâlcea le va întâlni în Grupa C din Liga Campionilor, Florin Verigeanu, președintele clubului, a declarat că acestea nu ar trebui să le sperie pe fetele noastre, deși ar fi dorit alte adversare. „Sigur că este o grupă dificilă, dar la nivelul acesta, toate echipele sunt foarte valoroase. Noi vom face tot posibilul pentru a încerca să mergem mai departe în Main Round. Ne-am fi dorit să jucăm cu alte echipe, mai ales că vom avea în turneul de pregătire de la Podgorica meciuri cu Buducnost şi Brest. Noi credem în şansa noastră. În cel mai rău caz, vom continua în cupele europene în grupele EHF, dar am încredere că vom reuşi ca, din iarnă, să fim tot în grupele Ligii Campionilor”, a declarat Florin Verigeanu pentru o publicație sportivă națională.

Sursa foto: Facebook Florin Verigeanu

Similare

Comentarii

mesaj(e)