Nu e glumă: TOȚI elevii au absolvit anul școlar!

Klaus Iohannis a pus stop multor speculații și a venit cu informații concrete legate de modul în care se va încheia anul școlar 2019/2020, dar și cel universitar!

În urmă cu puțin timp, președintele Klaus Iohannis a făcut declarații cât se poate de importante cu privire la anul școlar în curs. Astfel, pentru majoritatea elevilor, gradinițele, sșolile și universitățile nu se redeschid. Elevii vor avea mediile încheiate cu notele pe care le-au obținut până acum.

„Activitatea fizică în școli este suspendată pe durata stării de urgență și am evaluat cum putem să continuăm având în vedere că, pe 12 iunie, anul școlar se termină. Trebuie să fim foarte conștienți că epidemia nu s-a terminat. Aud de la mulți că este cazul să ne relaxăm. Din păcate, nu este așa. Ați văzut în statisticile de ieri, peste 400 de noi cazuri de persoane infectate. Nu putem vorbi de o relaxare sau încetinire. Trebuie să ținem cont de câteva lucruri destul de simple. Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica două riscuri mari. Să ducă elevii boala la școală sau să duca de la școală boala acasă. Pe de altă parte, am dorit să vedem ce fac și alte școli. Sunt o serie de țări din Uniunea Europeană care nu mai doresc să redeschidă școlile. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă acolo unde experimental s-au deschis școlile. Într-o provincie din Franța s-a deschis școala experimental, iar experimentul nu a decurs bine”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

„În concluzie, s-a decis astăzi ca pentru majoritatea elevilor, grădinițele, școlile și universitățile să nu se redeschidă. Deci nu se va întoarce elevul sau studentul fizic la cursuri. Anul școlar 2019/2020 se va termina pe 12 iunie. Elevii vor avea mediile încheiate cu notele pe care le au acum. În cazuri excepționale se poate face o evaluare excepțională. Școlile se vor redeschide în luna septembrie, când va începe noul an școlar”, a mai precizat șeful țării.