Noua grădiniță din Băile Olănești, inaugurată

Săptămâna aceasta, primarul Sorin Vasilache a inaugurat Grădinița cu Program Prelungit din Băile Olănești, unitate școlară care și-a început activitatea din toamna acestui an. Noul sediu al unității preșcolare a fost dotat cu mobilier nou, are amenajate săli de curs, pentru 40 de copii, iar clădirea a fost renovată termic, a fost schimbat acoperișul. În afara sălilor de curs, grădinița are amenajată o bucătărie, o sală de mese, dormitoare moderne. Unitatea preșcolară a fost amenajată și dotată cu finanțare de la Primăria Băile Olănești. Grădinița cu Program Prelungit se află chiar la intrarea în localitate.