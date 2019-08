Natalitatea din Vâlcea… în cădere liberă!

Depopularea comunelor și chiar a orașelor din județul Vâlcea a devenit aproape o stare de normalitate. O «normalitate» total anormală, evident. Este un mare semnal de alarmă, ignorat în mare măsură de autorități, indiferent de nivelul administrativ la care funcționează acestea. Autoritățile se zbat, în unele cazuri, să asfalteze drumuri de pe cine știe ce coclauri și chiar să ducă rețele de alimentare cu apă și canalizare prin acele locuri! Pentru cine se construiește toată această infrastructură? Cumva pentru cei cinci bătrâni care locuiesc în cele 10-15 case dintr-un astfel de cătun… și poate pentru porcii mistreți, vulpile și celelalte vietăți ale pădurii?!

Vâlcea se zbate într-o situație dramatică în ceea ce privește scăderea natalității, județul nostru aflându-se printre fruntașele la nivel național (locul șase) și primul din Oltenia.

Situația pe cifre!

După 1990, numărul născuților vii a scăzut dramatic la nivel național, de la aproximativ 315 mii de persoane, în anul 1990, la puțin peste 190 de mii în 2018. Această scădere, exprimată în procente, reprezintă circa 1,8% pe an. Unde este județul Vâlcea din punct de vedere al vitezei de scădere a natalității? Din nefericire suntem pe locul 6 la nivel național, după Teleorman (-3,12%/an), Tulcea (-3,05%/an), Caraș-Severin (-2,88%/an), Vaslui (-2,86%/an) și Hunedoara (-2,84%/an) cu un ritm mediu anual de scădere de 2,78%, în condițiile în care, la nivel național, ritmul mediu de scădere este de 1,78%/an.

Această situație este rezultanta tendinței de scădere înregistrată și la nivelul celor 89 de unități administrativ teritoriale din județul nostru. Mai mult de 60 de localități din cele 89 au un ritm mediu de scădere, în valoare absolută, peste media de înregistrată la nivelul județului Vâlcea, de 2,78%/an.

Remarcăm localități din mediu rural precum Glăvile (-8%/an), Boișoara (-7,8%/an) și Mădulari (-7,3%/an) care ocupă poziții «fruntașe» în ceea ce privește ritmul ridicat de scădere a natalității, dublate și de localități urbane precum Băile Govora (-6,7%/an), Berbești (-4,4%/an) și Ocnele Mari (-3,8%).

La Râmnicu Vâlcea, numărul născuților vii a scăzut de la peste 1.550 de persoane, în anul 1990 la mai puțin de 1.000 în anul 2018. Îngrijorător este și faptul că, după anul 2010, numărul născuților vii înregistrează cele mai multe valori sub 1.000 de născuți vii/an.

Așteptăm soluții de la autorități pe marginea acestei probleme, de departe cea mai stringentă cuc are se confruntă județul Vâlcea.

*Notă: Facem precizarea că, pentru fundamentarea acestui articol și pentru prezentarea unor date statistice cât mai exacte, am apelat la sprijinul profesorului Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea.

Sursă foto: Arhivă Curierul de Vâlcea