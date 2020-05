MOBILIZARE: fanii aleg cele mai bune jucătoare din Liga Campionilor! Vâlcea are trei candidate

Federația Europeană de Handbal a anunțat care sunt nominalizările pentru echipa ideală a Ligii Campionilor feminină, ediția 2019/2020. Chiar dacă întrecerea nu și-a consumat cele mai importante momente (rămând în stand-by la faza sferturilor de finală; acolo unde SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București sunt calificate), oficialii Federației Europene de Handbal au decis să nu amâne acordarea acestor distincții individuale. Astfel, începând cu 20 mai, iubitorii handbalului sunt invitați să acceseze site-ul Federației Europene și să își voteze favoritele pe baza evoluțiilor pe care acestea le-au avut până la momentul în care competiția a fost suspendată din cauza pandemiei de Coronavirus.

Campioana României, SCM Râmnicu Vâlcea, are trei nominalizări pentru echipa ideală a turneului din acest sezon. Tunisianca Asma Elghaoui se luptă pentru titlul de cel mai bun pivot, daneza Ann Grette Norgaard pentru titlul de cea mai bună extremă stânga, iar spaniola Mireya Gonzalez pentru a fi desemnată cel mai bun inter dreapta.

Vicecampioana României, CSM București, are patru jucătoare propuse pentru echipa ideală a turneului din acest an. Este vorba despre Denisa Dedu (portar), Cristina Neagu (inter stânga), Andrea Lekici (centru) și Linnea Torstensson (apărător).