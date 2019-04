Ministerul Turismului a finalizat finanțarea investiției necesare dezvoltării domeniului schiabil de la Voineasa

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a inspectat stadiul proiectului privind Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea Voineasa, prilej cu care a anunțat și plata ultimei tranșe necesare finalizării acestuia: „Din acest moment, ministerul s-a achitat de orice obligație financiară, este rândul autorităților locale să finalizeze construcțiile în așa fel încât Voineasa să devină ceea ce am sperat cu toții, un domeniu schiabil de care să se bucure turiștii, în condiții de siguranță și confort! Am deblocat un proiect început în urmă cu 10 ani, este o investiție mult prea importantă pentru a o lăsa în același stadiu în care am găsit-o, pierdută printre responsabilități aruncate de la unii la alții. Important este că din sezonul viitor turiștii vor avea la dispoziție o pârtie modernă, cu tot confortul de rigoare, de la parcare, la tot felul de activități de agrement”, a declarat ministrul Bogdan Trif, la Voineasa.

Ministerul Turismului a inițiat procedurile pentru plata ultimei tranșe necesare proiectului, în valoare de 1,075 milioane de lei. Pentru proiectul privind dez­vol­tarea infrastructurii de agrement în staţiunea Voineasa, ministerul a plătit în total 106 milioane de lei.

În același timp, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a avut o întâlnire și cu autoritățile locale din județul Vâlcea pe tema investițiilor în infrastructura turistică. Județul Vâlcea are mai multe proiecte incluse în Masterplanul Investițiilor în turism care vizează, printre altele, dezvoltarea facilităților balneare din orașul Băile Olănești, construcția unui parc de agrement în zona captării izvoarelor din Călimănești, amenajarea unui camping în Horezu și un parc de aventură în stațiunea Voineasa. Cu această ocazie, ministrul turismului, Bogdan Trif, a cerut autorităților locale să facă demersurile necesare pentru depunerea documentației necesare obținerii fondurilor de la minister, în condițiile în care a simplificat, în cursul anului trecut, condițiile de accesare a finanțărilor, prin reducerea documentației necesare doar la nivel de studiu de fezabilitate.