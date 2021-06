MIA RĂDOI revine pe banca tehnică a SCM Râmnicu Vâlcea

După cum oficialii de la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea au declarat în urmă cu câteva săptămâni, postul de antrenor secund al echipei de handbal (rămas vacant după ce Goran Kurteș a fost promovat ca principal în locul lui Florentin Pera) a fost ocupat de un antrenor local, care să cunoască bine echipa municipală. Marți, conducerea clubului finanțat de Primăria Râmnicu Vâlcea și de Consiliul Județean Vâlcea a anunțat, în mod oficial, componența staff-ului tehnic pentru sezonul 2021/2022. Dacă în privința antrenorului principal (Goran Kurteș) și a antrenorului cu portarii (Ildiko Kerekeș Barbu – foto, în dreapta imaginii) confirmările erau evidente, anunțul pentru funcția de antrenor secund a reprezentat atât îndeplinirea dorinței conducerii clubului de a aduce un antrenor local, cât și cea a fanilor, de a vedea echipa condusă de către o persoană pe care o cunosc și în capacitățile căreia au încredere.

Astfel, probabil că nu exista persoană mai potrivită decât Mia Rădoi (foto, în stânga imaginii) pentru a prelua postul de antrenor secund. Reamintim că Mia Rădoi a ocupat timp de câțiva ani acest post, însă, în primăvara anului trecut, a fost nevoită să renunțe la colaborarea cu SCM Râmnicu Vâlcea din cauza programului foarte încărcat și a dorinței de a se dedica mai mult pregătirii junioarelor de la clasele de handbal ale Colegiului Energetic.

Mia Rădoi își dorește ca SCM să rămână între primele trei cluburi ca valoare din România

Noua antrenoare este încântată de revenirea in familia roș-albastră. După numire, Mia Rădoi a oferit câteva declarații pentru site-ul oficial al clubului râmnicean: „Mă reîntorc la SCM după un an de pauză. Sunt foarte fericită că voi lucra din nou cu sportive profesioniste. Îmi doresc să avem rezultate cât mai bune, să putem forma o echipă puternică, atât în teren, dar și ca staff și să jucăm din nou cu sala plină. În anul care a trecut, mi-am continuat activitatea la Centrul de Excelență și rezultatele se văd. Multe dintre fetele de la Centrul de Excelență au ajuns la echipe din prima ligă, sunt componente ale lotului de tineret, iar câteva vor continua la junioare 1. Sezonul care urmează îmi doresc din tot sufletul să fim din nou în primele trei echipe din campionat, să avem un drum cât mai lung în cupele europene, să revenim la normalitate și cel mai mult, îmi doresc sănătate pentru toți”.

Shumi a spus că revenirea publicului în Sala „Traian” ar fi un mare plus pentru echipă

Ildiko Kerekeș Barbu, antrenor cu portarii, va continua munca alături de portărițele de la SCM Râmnicu Vâlcea. În plus, ea se va ocupa din acest an și de pregătirea portarilor de la naționala de senioare.

„Va fi un nou sezon foarte dificil, toate echipele s-au întărit. Toată lumea își dorește ca Vâlcea să continue evoluțiile din ultimii ani. Ar fi un mare plus pentru echipă reîntoarcerea fanilor în tribune pentru că toți cunoaștem dragostea și atașamentul suporterilor față de echipă”, a declarat Shumi.

Sursă foto: SCM Râmnicu Vâlcea Facebook