Mesajul prefectului Marin la final de mandat

Odată cu numirea noului Guvern, o altă serie de prefecți spun adio funcțiilor deținute. Este și cazul prefectului județului Vâlcea, Florian Marin, cel care a ținut să transmită un mesaj, la încetarea mandatului său. Redăm mai jos mesajul reprezentantului Guvernului în teritoriu: „În scurt timp se va încheia mandatul meu ca prefect al județului Vâlcea. Încă de la începutul mandatului am promis, și îmi place să cred că am reușit, ca întreaga activitate să o desfășor în baza principiilor legalității, transparenței decizionale și al eficienței. Alături de subprefectul județului, doamna Aurora Gherghina și de colegii din prefectură, sper că am reușit ca în acești 2 ani și jumătate de mandat, greu încercat în multe momente, să contribui la îmbunătățirea identității vizuale, la creșterea gradului de vizibilitate și conștientizarea al importanței și rolului Instituției Prefectului, în rândurile cetățenilor județului Vâlcea. Am fost și sunt conștient de faptul că, indiferent de decizie sau de context, nu am putut să mulțumesc întru totul pe cei care aveau așteptări mai mult sau mai puțin îndreptățite de la această instituție sau de la mine. Doresc să mulțumesc, în primul rând, colegilor din cadrul Instituției Prefectului, a căror muncă a fost de cele mai multe ori neștiută, însă esențială, în momentele dificile de gestionarea a situațiilor de urgență, în menținerea contactului permanent cu autoritățile locale sau cu instituțiile publice deconcentrate. De asemenea mulțumesc Consiliului Județean Vâlcea, administrațiilor locale, instituțiilor deconcentrate cu care am avut o bună și foarte bună colaborare instituțională. Nu în ultimul rând, adresez mulțumiri mass-mediei vâlcene, care a reflectat cu obiectivitate atât activitatea instituției cât și pe cea personală. Tuturor vâlcenilor le adresez gândurile mele de bine!”

