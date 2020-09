MESAJUL conducerii IȘJ Vâlcea la începutul anului școlar

Dragi elevi, profesori și părinți,

Revenirea la școală, în fiecare toamnă, este o clipă de mare bucurie și de vizibile emoții pentru noi toți, cei care trăim în diferite feluri legați de viața școlii. Și cine nu trăiește în acest fel? De fapt, toți suntem implicați și participăm intens la drumul transformator și pedagogic de zi cu zi al școlii: elevi, profesori, părinți și familii.

Dragi elevi, și în mod deosebit voi, cei mai mici elevi, pentru care aceasta este chiar prima zi de școală din viața voastră: sentimentul intens al așteptării nu poate fi comparat cu nimic. Vă veți aminti mereu de aceste clipe când în viața voastră se deschide un drum nou care vă va duce oriunde veți dori voi. Vă veți întreba: ce fel de drum este acesta pe care porniți acum? Vă pot răspunde cu sinceritatea venită din experiență că este drumul aventurii cunoașterii literelor și a cifrelor care vă va deschide larg cartea vieții, o carte a adevărurilor despre natură și societate. Acest drum pe care plecați azi vă va purta, peste ani, în lumea oamenilor mari. Veți găsi în școalănu doar învățători și profesori, dar mai ales veți găsi oameni care cu tact, devotament și profesionalism vă vor sprijiniși vă vor îndruma pe drumul care vă va face mari, adică responsabili. E nevoie, în primul rând, de responsabilitate , pentru că în acest an școlar acesta este cuvântul care ne reprezintă pe toți.

Dragi profesori și părinți, educația și școala nu pot fi despărțite niciodată, de aceea sunt acceptate de către noi toți ca fiind de o importanță majoră în ceea ce privește pregătirea pentru viață a tinerelor generații și tocmai pentru acest motiv atenția critică a întregii societăți se îndreaptă către tot ceea ce înseamnă școala: planuri-cadru și curriculum, calitatea și accesibilitatea manualelor, pregătirea cadrelor didactice și valoarea educativă a orelor de curs și a pregătirii practice, numărul de elevi într-o clasă, dar și profesionalismul echipei manageriale care asigură bunul mers al vieții școlii, pentru că, da, și școala are viața ei.

Azi facem parte dintr-un alt fel de școală, școală pe care ne-o dorim responsabilă de siguranța de zi cu zi și pe care copiii noștri merită să o aibă. Venim după un an școlar cu multe provocări, cu noutăți care au fost greu de înțeles și de acceptat. Știu că nu v-a fost ușor și vă felicit pentru tot demersul dumneavoastră.

Școala românească are încă multe puncte sensibile, dar destul de multe puncte tari. În fiecare generație avem elevi care încheie studiile liceale fără să poată obține diploma de bacalaureat sau fără să aibă o calificare. Lipsa acestora nu le permite să urmeze o carieră pentru o viață decentă. Sunt elevi care abandonează școala înainte chiar de a parcurge învățământul general obligatoriu sau care în fiecare generație se plasează pe locuri modeste în testările internaționale. E o realitate care nu trebuie ascunsă.

Dar nu e întregul adevăr despre școala românească de azi.

Să fim corecți și să adăugăm acea realitate, poate mai puțin reprezentativă statistic, dar fără îndoială existentă, la care contribuie consistent școlile noastre în care elevii primesc educație de calitate, unde talentul și curiozitatea elevilor pentru cunoaștere sunt descoperite de profesori devotați misiunii lor, pedagogi în adevăratul sens al cuvântului.

Iar dacă opinia noastră, a tuturor, este că există un virus care ne separă de școala pe care o vrem și că suntem departe de ceea ce ne dorim și putem realiza, atunci trebuie șă ne punem și întrebarea: cât de departe suntem? Pentru că, de fapt, departe sau aproape rămân constante ale unei axe în care ne regăsim cu toții, dacă ne implicăm cu gradul nostru de responsabilitate.

Există o „Românie educată”și de aici un portret clar al școlii românești.

Școala românească a acestui an trebuie să își modifice și să își adapteze metodele și structura curriculară pentru a evidenția diferențele reale, aptitudinile și aspirațiile diverse ale elevilor săi. Ceea ce a și făcut prin scenariile puse la dispoziție. Fiecare viitor adult este bun la ceva și orice om aspiră către împlinire și fericire. Este misiunea școlii să descopere ce poate face cel mai bine fiecare.

Dar cred că, pentru nevoile actuale ale societății românești, sănătatea și responsabilitatea fiecăruia dintre noi pot duce spre acel obiectiv al normalității: dezvoltarea învățământului profesional-dual, alături de filierele teoretică și vocațională. Acestea sunt soluții la problema abandonului școlar sau la aceea a reducerii numărului de elevi care nu-și finalizează studiile.

Stimați colegi,

Dacă vorbim de un anume fel de școală care hrănește visele copiilor, trebuie să ne gândim la modul în care ajungem acolo. Sunt pași noi și mulți, dar nu imposibil de făcut, și pentru aceasta este nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi: profesori, părinți, comunitate locală.

Vă invit pe toți să fiți parte a unui proces de schimbare profundă a școlii noastre: acela de a oferi fiecărui copil posibilitatea de a fi el însuși și de a se simți bine și împlinit, atât la școală, dar și la „școala de acasă”.

Spațiul în care copilul învațăînseamnă, până la urmă, spațiul în care se simte în siguranță.

Trăim un timp diferit, emoționant și frumos al începutului unui alt fel de nou an școlar, un moment cu o înțelegere aparte în sufletele micilor învățăcei, care vin astăzi pentru prima dată la școală.

Vă doresc tuturor, elevi, profesori și părinți, un an nou școlar bun! Un an în care provocările, speranța și responsabilitatea se transformă, prin efort comun, în reușite, rezultate frumoase și succese depline!

• Inspector Școlar General, prof. Mihaela ANDREIANU