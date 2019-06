Meciurile de baraj au produs scoruri «fluviu»

După cum vă anunțam zilele trecute, Viitorul Dăești (campioana Superligii vâlcene de fotbal) a câștigat, sâmbăta trecută, manșa tur a barajului pentru promovarea în Liga a III-a. Echipa vâlceană s-a impus pe terenul campioanei județului Argeș (Real Bradu) și are prima opțiune pentru a accede pe ce de-a treia «scenă» valorică a fotbalului românesc.

Tot sâmbătă, pe lângă meciul din comuna argeșeană Bradu, s-au mai disputat alte 19 partide contând pentru manșa tur a barajului de promovare în Liga a III-a, toate organizate sub egida Federației Române de Fotbal. Chiar dacă în toate partidele s-au întâlnit echipe campioane ale unor județe din țară (plus campioana Municipiului București), scorurile consemnate pe teren au arătat cât de mari pot fi diferențele de valoare dintre fotbalul care se practică în unele zone ale țării. Printre performerele manșei tur a barajului de promovare s-au aflat campioanele județelor Mureș, Satu Mare și Bacău, care s-au impus la scoruri ce par desprinse din tenis în fața «nefericitelor» reprezentante ale județelor Alba, Bistrița Năsăud și Botoșani.

Returul acestor jocuri este programat pentru sâmbătă 22 iunie, cu începere de la ora 17.30. Câştigătoarele vor obţine dreptul de a evolua în ediţia 2019/2020 a Ligii a III-a, care va începe pe 24 august 2019 şi va avea la start 80 de echipe împărţite în cinci serii a câte 16 formații.

Rezultatele meciurilor tur

CSM Bacău (BC) – Viitorul Albeşti (BT) 5-0

Viitorul Liteni (SV) – Ozana Târgu Neamţ (NT) 1-4

Huşana Huşi (VS) – Moldova Cristeşti (IS)*

*nu s-a disputat; Hușana Huși a promovat în Liga a III-a

Viitorul Ulmeni (MM) – Unirea Mirşid (SJ) 2-2

CSM Satu Mare (SM) – Minerul Rodna (BN) 5-0

CS Floreşti (CJ) – CSC Sânmartin (BH) 0-2

CS Gheorgheni (HR) – Viitorul Şelimbăr (SB) 2-3

Stăruinţa Zagon (CV) – Olimpic Zărneşti (BV) 2-1

CSM Târgu Mureş (MS) – Sportul 2015 Petreşti (AB) 6-0

Voinţa Lupac (CS) – Fortuna Becicherecu Mic (TM) 0-2

Progresul Pecica (AR) – Retezatul Haţeg (HD) 2-1

Real Bradu (AG) – Viitorul Dăești (VL) 1-2

CS Strehaia (MH) – Gilortul Târgu Cărbuneşti (GJ) 2-1

Real Bradu (AG) – Viitorul Dăeşti (VL) 1-2 (0-1)

Unirea Brânceni (TR) – Tractorul Cetate (DJ) 0-0

CSM Slatina (OT) – Gloria 2015 Corneşti (DB) 2-0

Mostiştea Ulmu (CL) – Carmen Bucureşti (B) 3-3

Recolta Gheorghe Doja (IL) – Viitorul Pantelimon (IF) 2-0

CS Mihai Bravu (GR) – CS Blejoi (PH) 0-3 (0-1)

Universitatea Galaţi (GL) – Fotbal Team Săgeata (BZ) 2-1

Viitorul Ianca (BR) – Mausoleul Mărăşeşti (VN) 5-1

Pescăruşul Sarichioi (TL) – Poseidon Limanu (CT) 1-2

Foto: Facebook FRF

Similare

Comentarii

mesaj(e)