MASTODONT PE CONTRASENS pe străzile Râmnicului!

În urmă cu puțin timp, în zona «Geamuri late» din Râmnicu Vâlcea, am surprins o manevră nu tocmai legală a unui șofer de camion. După cum se vede din imagine, șoferul respectiv circulă pe contrasens pe o stradă care are sens unic și din care nu putea să intre în strada Calea lui Traian. Considerăm (și nu credem că greșim; că legislația rutieră este aceeași pentru toți, nu!?) că șoferul respectiv nu a respectat regulile de circulație din aceeași zonă, iar poliția rutieră nu pare să se fi sesizat.

În plus, dacă tot avea gabarit depășit, societatea care deține acel autovehicul ar fi putut solicita poliției să fie prezentă cu un echipaj pentru a dirija traficul în timpul în care se desfășurau aceste operațiuni!

• Redacția Curierul de Vâlcea