Mândrie imensă pentru Costești: Mihai Popescu, handbalistul anului 2019

Pentru comunitatea din Costești, prezența campionului Mihai Popescu pe primul loc al clasamentelor de final de an a devenit deja o tradiție. Portarul echipei naționale a luat și pentru 2019 primul loc în competiția FRH: „Întotdeauna mi-am dorit acest premiu, încă de când am ajuns la Constanța, în primul an, când îi vedeam pe Rudi Stănescu sau pe Laurențiu Toma că îl câștigau. Este a opta oară când primesc acest premiu și mi-l doresc în continuare. Sper să fac cât mai multe pentru echipa națională și pentru echipa mea de club. De fiecare dată când am venit la echipa națională am venit cu sufletul și mi-am dorit să fac performanță”, a spus căpitanul echipei naționale, care joacă în campionatul Franței, la St. Raphael.

La 34 ani, Mihai Popescu, al cărui tată este din Costești, a mai fost desemnat handbalistul anului în 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 și 2019.