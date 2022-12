MAI VIN ȘI VEȘTI BUNE pentru greu-încercații fermieri români

Săptămâna trecută, în Senatul României, s-a dezbătut și votat un proiect de lege care, prin efectele pe care le va produce, va reprezenta, probabil, un bun sprijin pentru fermierii din țara noastră. Acest proiect la care facem referire instituie o schemă de ajutor de stat sub formă de grant ai cărei beneficiari sunt operatorii din industria de procesare a cerealelor şi de fabricare a uleiurilor pentru obţinerea de făină de grâu mălai şi ulei de floarea-soarelui. Vor putea beneficia de astfel granturi și operatorii din industria de fabricare a produselor lactate în scopul prelucrării şi procesării laptelui crud materie primă, dar și cei din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă în scopul obţinerii de furaje combinate.

Mai multe informații despre acest proiect de lege, votat în Senatul României, ne-au fost prezentate de către Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea.

„Schema de ajutor de stat sub formă de grant se acordă în vederea compensării parţiale a creşterii costurilor de transport, depozitare şi procesare, precum şi în vederea compensării parţiale a creşterii costurilor suportate în vederea constituirii stocurilor de materie primă de grâu, porumb, orz, floarea-soarelui, soia şi rapiţă, lapte crud materie primă. Consider că este o măsură bună, care îi va ajuta pe fermierii români”, a declarat Claudia Banu.