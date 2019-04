Trei elevi vâlceni au fost premiați la cea de-a XIII-a ediție a Concursului Național „Made for Europe”, faza națională fiind organizată, anul acesta, la Cluj Napoca. Au participat 129 de concurenți din țară, iar elevii vâlceni care s-au calificat pe mai departe provin de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic de Turism Călimănești și Colegiul Energetic.

Premiul I a fost câștigat de eleva Ioana Alexandra Stănișor, de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”; adolescenta a câștigat cu aplicația smartphone EMATE2 ce pune în evidență proiectul Erasmus+ Acțiunea Cheie 2 „Enhacing Multilingualusm Among Teenager Entrepreneurs”.

Bianca Elena Popa, elevă la Liceul Tehnologic de Turism Călimănești, a obținut premiul al II-lea cu proiectul Erasmus+ Acțiunea Cheie 2 „Good in health, good in mind”.

Elevul Rareș Mirea, de la Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea, a obținut premiul al II-lea la secțiunea ETwinning cu produsul „Twinspace – In A Far Away Land: Refugee Children”.

Datele prezentate ne-au fost furnizate de Andra Bică, inspector școlar general IȘJ Vâlcea.