Lucruri pe care nu le știai despre lenjerii de pat bumbac

Pe piata sunt la ora actuala zeci de modele si de tipuri de lenjerii, in fiecare categorie de produse gasim cel putin patru sau cinci lenjerii de pat bumbac care ne plac si pe care le vedem puse pe patul din dormitor. Lenjeriile din bumbac sunt si cele mai populare printre clientii moderni, arata bine, au culori si nuante, imprimeuri interesante, propun combinatii neasteptate de fibre si de texturi pe care cu siguranta le vei gasi foarte usor de adaptat la designul din dormitor.

Sunt multe lucruri pe care nu le stim despre lenjerii de pat bumbac de calitate, aspecte care ne-ar putea ajuta in alegerea mai usoara a urmatoarei noastre lenjerii. De pilda, lenjeriile de pat din bumbac sunt printre cele mai rezistente tipuri de lenjerii. Desi bumbacul simplu, 100%, este de multe ori trecut cu vederea cand avem in fata si alte tipuri de lenjerii din tesaturi mai groase, mai calitative, la rezistenta poate concura cu toate si chiar le depaseste pe multe si la capitolul uzura in timp. Aceasta rezistenta provine din elasticitatea mare a fibrelor si din calitatea prelucrarii lor in fabrici cu tehnologii de ultima generatie gata de utilizare.

Bumbacul este un materiale natural pentru lenjerii, se prelucreaza rapid astazi, avem deja o multime de tehnologii care ne ajuta sa il prelucram excelent pentru folosirea in industria care se ocupa de fabricarea unor lenjerii de pat bumbac. Retine umezeala rapid, tine de cald iarna, ofera racoarea mult dorita vara, este si un material versatil, cu rezistenta la spalari succesive.

Lenjeriile de pat din bumbac pot fi personalizate mai usor, suporta multe tipuri de personalizari, culorile sunt fixate simplu in fibre si nu apare decolorarea. Pe termen lung e bine sa investim in lenjerii de pat bumbac daca vrem sa avem o lenjerie pe care sa ne putem baza oricand.

Lenjerii de pat bumbac ranforce

Alt lucru pe care nu l-am stiut despre lenjeriile de pat din bumbac este legat de variatiunile acestora. De exemplu, avem lenjerii de pat bumbac ranforce, un bumbac mai rezistent decat cel obisnuit, avem bumbac dublu satinat la fel de rezistent, dar si bumbac egiptean, care e tot bumbac, dar este mai bun si excelent pentru iarna. Sunt si lenjerii de pat bumbac cu mix de bumbac si bambus, de exemplu, sau alte tipuri de tesaturi combinate pentru ca lenjeria finala sa arate foarte bine si sa fie si mai simplu de folosit.

Lenjeriile din bumbac ranforce sunt potrivite pentru afaceri, pentru hoteluri si pensiuni, dar si pentru acasa, tin cald mai ales iarna si pot fi comandate online din doar cateva click-uri la cele mai bune preturi. Daca sunteti in cautarea unor lenjerii care sa se potriveasca in orice dormitor, lenjeriile din bumbac ranforce sunt alegerea ideala.

Lenjerii de pat bumbac satinat

Este interesant de amintim ai si categoria de lenjerii de pat bumbac satinat. Nu trebuie sa confundam matasea cu bumbacul satinat. Bumbacul satinat e bumbac 100%, care a trecut printr-un proces complex de satinare si care a reusit sa aiba un luciu rezistent si foarte frumos. Luciul rezista dupa spalari, avem lenjerii de pat bumbac din aceasta categorie pe care le putem folosi in orice dormitor ani la rand, avem si o multime de tipuri si de modele de lenjerii din bumbac satinat care sunt la oferta in marile magazine online. Lenjeria din bumbac satinat sau dublu satinat este la moda si va ramane, este foarte simplu de intretinut si de depozitat, nu retine praful si mizeria atat de usor si nu provoaca iritatii, alergii. Atunci cand ne dorim ceva deosebit bumbacul satinat ramane cel mai bun si nu poate fi inlocuit de nimic.