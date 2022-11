Email the Author

Joi, 24 noiembrie 2022, la sediul Primăriei comunei Păușești Măglași s-a desfășurat ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. În cadrul acestei întâlniri, printre punctele aflate pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul de hotărâre care prevedea alocarea sumei de 20.000 de lei, din bugetul local al comunei, pentru organizarea și desfășurarea, și în acest an, a tradiționalei serbări intitulată „Pomul de Crăciun” . Consilierii locali au votat aprobarea acestei sume, banii urmând să fie folosiți pentru acordarea de pachete colindătorilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial de pe raza comunei Păușești Măglași. „Suma alocată din bugetul local aferent anului 2022, în limita creditelor aprobate cu această destinație, va fi cheltuită pe bază de documente justificative, cu respectarea legislației financiar-contabile. Primarul comunei, prin aparatul său de specialitate, aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”, se arată în hotărârea aprobată de consilierii locali din comuna Păușești Măglași cu privire la aprobarea sumei de bani pentru organizarea și desfășurarea serbării „Pomul de Crăciun” .

