La numai 20 de ani, UN RÂMNICEAN A FOST PRINS DROGAT la volan

Polițiștii rutieri din Râmnicu Vâlcea ne-au anunțat că, la data de 6 iulie 2022, în jurul orei 20.45, în urma unui control de rutină desfășurat pe bulevardul Pandurilor din municipiu, a fost depistat un râmnicean în vârstă de 20 de ani care se deplasa cu autovehiculul, din direcţia nord către sud, sub influența drogurilor.

„În urma testării cu aparatul Drugtest, a rezultat o valoare pozitivă a substanțelor psihoactive. Pentru acest motiv, tânărul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenţei substanţelor psihoactive în organism. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, au informat polițiștii vâlceni.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea