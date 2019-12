La CM, România își joacă ultima șansă pentru un loc între primele opt națiuni ale lumii

Echipa națională de handbal feminin va susține marți, 10 decembrie, un nou meci foarte important în cadrul Campionatului Mondial din Japonia. Cu începere de la ora 13.30 (ora României), tricolorele vor întâlni Suedia. Partida va conta pentru etapa secundă a Grupei a II-a principală, fiind decisivă în tentativa sportivelor noastre de a încheia măcar între primele opt selecționate participante la acest Campionatului Mondial. Șansele de a accede în semifinalele competiției (deci între cele mai valoroase patru echipe ale lumii) au fost risipite duminică dimineața, după ce Rusia a învins România, scor 27-18, într-un meci contând pentru prima etapă a acestei grupe.

Meciul dintre România și Suedia este foarte important pentru ambele naționale, chiar dacă din rațiuni simțitor diferite. Naționala tricoloră (care nu are niciun punct în această grupă) are nevoie de o victorie pentru a mai putea spera la o clasare între primele opt naționale ale lumii și la o grupă preolimpică mai accesibilă decât ar avea-o dacă ar încheia Campionatul Mondial în zona locurilor 9-12. Pentru Suedia (care are deja trei puncte), o victorie contra României este vitală în încercarea sportivelor din nordul Europei de a se clasa pe unul dintre primele două locuri în ierarhia finală a Grupei a II-a și de a accede în semifinalele competiției. Trebuie spus că Suedia pornește, probabil, cu prima șansă la obținerea succesului în acest joc. Însă, dacă va juca așa cum a făcut-o în repriza a doua a meciului cu Ungaria sau în prima parte din întâlnirea cu Rusia, România se anunță un adversar care poate răsturna calculele hârtiei.

Clasamentul Grupei a II-a după cele trei meciuri disputate în prima etapă: Rusia – 6p; Spania – 5; Muntenegru – 4p, Suedia – 3p, Japonia – 0p, România – 0p. La finalul celor trei etape din această grupă, echipele clasate pe primele două poziții se vor califica în semifinalele Campionatului Mondial. Echipa care va termina pe locul al treilea se va lupta cu ocupanta poziției similare din Grupa I principală pentru locul cinci în ierarhia finală. De asemenea, ocupantele locurilor patru din fiecare grupă își vor disputa locul al șaptelea în clasamentul final al ediției din acest a Campionatului Mondial.

Rezultatele primei etape

România – Rusia 18-27

Muntenegru – Japonia 30-26

Spania – Suedia 28-28

Programul etapei a II-a

10 decembrie, ora 08.00

Rusia – Muntenegru

10 decembrie, ora 11.00

Japonia – Spania

10 decembrie, ora 13.30

Suedia – România

Programul etapei a III-a

11 decembrie, ora 08.00

Spania – Rusia

11 decembrie, ora 11.00

România – Japonia

11 decembrie, ora 13.30

Muntenegru – Suedia