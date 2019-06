La capitolul avere, Ministrul vâlcean Bogdan Matei este printre ultimii din Guvern

• la doar 35 de ani, controversatul și remaniatul de la Transporturi are de două ori mai multe case decât Adrian Năstase

Fără terenuri, fără case, fără conturi bancare și cu credite de 107.000 lei la un venit lunar de sub 2.500 euro de la Senat și Ministerul Tineretului și Sportului. Cam așa se prezintă declarația de avere a vâlceanului Bogdan Matei. Pesedistul de 38 de ani nici nu se poate compara cu Răzvan Cuc de la Transporturi care, la frageda vârstă de 35 de ani, posedă opt locuințe!

Componența Guvernului social-democrat-liberal este din oameni avuți sau chiar bogați: Ana Birchall – vicepremier are cinci case, bijuterii de 46.000 de euro, un lingou de aur, conturi 218.595 de dolari. 76.694 de lei, 26.953 de euro; Teodor Meleşcanu – ministrul de Externe are ceasuri de 11.500 de euro, are salariu de ministru 2.677 de euro/lună și o pensie 1.900 de euro/lună; Eugen Teodorovici – ministrul Finanţelor are trei case şi un apartament în Bucureşti. Are credite de 768.370 de euro, încasări din chirii de 36.000 de euro; Petre Daea – ministrul Agriculturii şi-a cumpărat în 2019 un apartament în Bucureşti. Are icoane, cruciuliţe şi tablouri – 2.750 de euro; Nicolae Bădălău – ministrul Economiei are casă de 863 mp, bijuterii, diamante de 25.000 de euro.

