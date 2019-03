La Biblioteca județeană, triplă lansare de carte

Vineri, 22 martie, cu începere de la ora 18.00, sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea va fi gazda unui nou eveniment cultural de înaltă ținută. Este vorba despre lansarea trilogiei „Pelerin prin lume”, autor Radu Alexandrescu. Trilogia conține trei cărți care, cu siguranță, vor încânta cititorii: «Asia sub zodia lui Ginghis Han (Mongolia, Coreea, Taiwan și Vietnam)», «La porțile Africii (Kenya și Maroc)» și «Inima neagră a lumii (Tanzania, Zanzibar și Mozambic)».

Amplul program de desfășurare pentru această manifestare este următorul:

1.Cuvânt de deschidere – conf. univ. dr. Remus Grigorescu, manager Biblioteca județeană;

2.Actorii Lidia Stratulat și Cristian Alexandrescu citesc câte un fragment din «Cuvânt înainte» de la cele trei volume;

3.Prezentarea autorului și a celor trei cărți ale sale de către Doru Moțoc, scriitor;

4.Cei doi actori citesc câte un eseu din volumul „Asia sub zodia lui Ginghis Han” (Capitolul Mongolia);

5.Cuvântul Consulului onorific al Mongoliei la București, Doamna Maria Rodica Pop;

6.Cei doi actori citesc câte un eseu despre Republica Coreea, tot din volumul „Asia sub zodia lui Ginghis Han” (Capitolul Coreea);

7.Cuvântul Domnișoarei Kim Ji Eun, Secretar II la Ambasada Republicii Coreea în România;

8.Cuvântul autorului, Radu Alexandrescu;

9.Sesiune de autografe;

10.Cocktail oferit de autor – în holul Bibliotecii.

Moderatorul acestei întâlniri este scriitorul Ioan Barbu. Manifestarea este organizată de Biblioteca județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea și Fundația Culturală „Curierul de Vâlcea”.