LA ALȚII SE POATE MEREU: Izvoarele de la Slănic Moldova s-au întors la comunitate!

Spre deosebire de Vâlcea, unde subiectul este tabu…

Potrivit AGERPRES, pentru prima dată de la descoperirea lor, celebrele izvoare din Slănic Moldova au trecut în proprietatea Primăriei şi a Consiliului Local. La sfârşitul săptămânii trecute, Primăria Slănic Moldova a semnat contractul pentru cumpărarea a nouă terenuri, cu tot cu construcţiile aferente, pe care se află majoritatea izvoarelor din renumita staţiune balneoclimaterică. Suma plătită, 544.600 de lei, fără TVA, reprezintă circa 10% din bugetul anual al Primăriei sau 25% din bugetul de investiţii al oraşului.

„Este un efort considerabil depus de Primărie, însă, prin deciziile pe care le-am luat la nivel administrativ, dar şi la nivel de staţiune am reuşit să strângem banii necesari şi să facem astfel încât toţi oamenii să se poată bucura de beneficiile apelor minerale de la Slănic Moldova”, a declarat primarul Gheorghe Baciu.

Până la naţionalizare, izvoarele au aparţinut Epitropiei Spitalelor „Sfântul Spiridon”, apoi au trecut în proprietatea Întreprinderii Balneo-Climaterice (IBC), care, după 1989, s-a privatizat şi s-a transformat în SC Perla Moldovei SA. După intrarea în faliment a Perlei Moldovei, izvoarele au trecut în proprietatea unor persoane private, care „le-au administrat şi folosit după bunul lor plac sau după interesele de moment”. Întregul proces de cumpărare a izvoarelor a început în anul 2016, atunci când Consiliul Local Slănic Moldova a aprobat achiziţionarea a trei loturi de teren din zona izvoarelor, loturi care fuseseră scoase la licitaţie.

„Primele trei izvoare le-am achiziţionat cu banii strânşi din donaţii, sponsorizări sau Campania «Izvoarele minerale sunt şi ale tale», deoarece în acea perioadă Primăria nu avea bani şi mai avea şi conturile blocate. Lupta a continuat şi pe parcursul următorilor ani. A fost câştigată acum, când am obţinut ceea ce mi-am propus încă de la început: darea izvoarelor în folosinţă publică, astfel încât toţi oamenii, din întreaga ţară, să se poată bucura de beneficiile acestora”, a spus primarul Gheorghe Baciu, potrivit comunicatului.

„Fără a fi proprietari pe aceste clădiri şi terenuri de la izvoare, ne-ar fi fost imposibil să dezvoltăm zona într-un mod integrat, cu amenajarea spaţiilor aferente şi exploatarea resurselor minerale. Pot spune că, de acum, Slănic Moldova va intra într-o nouă etapă de dezvoltare, care va fi în beneficiul tuturor, dar care va face din această staţiune unul dintre cele mai apreciate locuri din întreaga Europa”, a mai precizat edilul.

Staţiunea Slănic Moldova este renumită pentru izvoarele sale de ape carbonatate, bicarbonatate, uşor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice şi oligominerale, izvoare descoperite încă din anul 1801. Medicii recomandă apele acestor izvoare pentru cură în numeroase afecţiuni.