„Județul” caută și nu găsește salvamari pentru Mirajul Oltului

• liderul legislativului a dat un nou termen de inaugurare pentru Mirajul Oltului: la Paștele… de anul acesta

Lansat la finele lunii august 2011, printr-o extrem de pompoasă conferință, proiectul „Mirajul Oltului”, extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata, proiect pe care judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean, l-a implementat în parteneriat cu Consiliul Local Călimăneşti, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice” a fost o imensă dezamăgire doar dacă ne gândim că a fost întârziat cinci ani! Acum, conducerea județului anunță că Învierea aduce viața și la „Mirajul Oltului” dar sunt probleme cu salvamarii: „Este ca la deschiderea unei firme, numai ca aceasta este una publică. Până pe data de 25 aprilie, trebuie să stea pe site tarifele, cât vom lua la intrare. Eu aş vrea din tot sufletul să vă invit la inaugurare şi vreau ca acest obiectiv să fie deschis de Paşte pentru turişti, obligatoriu. Am scos din nou la concurs posturi, căutăm salvamari, dacă ne aude cineva, căutam şi nu găsim…”, au fost vorbele președintelui CJ, Constantin Rădulescu. Chiar dacă poate părea paradoxal într-un județ unde frumusețea feminină este omniprezentă, postul de salvamar este vacant și pentru simplul fapt că este unul extrem de solicitant și care impune multe condiții: stăpânire de sine, abilităţi excelente de înotător şi cunoştinţe de prim-ajutor sunt necesare unei persoane pentru a lucra ca salvamar. Mai mult, supravegherea impune foarte multă atenţie şi disciplină. Salvamarul răspunde de siguranţa persoanelor aflate într-o zonă de înot amenajată, precum marea, piscina sau parcul acvatic. În primul rând, el trebuie să supravegheze zona pe care o are în primire şi ofere prim-ajutor înotătorilor care întâmpină dificultăţi. Mai mult, educarea şi informarea asupra situaţiei curente, avertizarea asupra pericolelor, interzicerea accesului în apă sau a unei activităţi periculoase, cât şi supravegherea sunt responsabilităţi semnificative ale unui salvamar. Pentru o bună desfăşurare a activităţii sale, un salvamar trebuie să respecte şi să aplice anumite reguli pentru a preveni apariţia accidentelor. De asemenea, alte atribuţii ale unui salvamar sunt observarea permanentă a zonei de responsabilitate, pentru identificarea rapidă a urgenţei şi intervenţia eficientă, cât şi executarea imediată a salvărilor de la înec sau a altor acţiuni necesare. Mai mult, un salvamar trebuie să acorde imediat primul ajutor când este necesar şi să comunice în permanenţă cu înotătorii şi alte persoane din zona sa de supraveghere. În cazul salvamarilor care se află într-un spaţiu acvatic artificial, printre îndatoriri se află şi supravegherea modului de folosire a echipamentelor, precum toboganele acvatice. „De asemenea căutam asistenţi medicali, îngrijitor curăţenie, am scos cred că pentru a patra oară la concurs posturi, este complicat. Vrem de Paşte să avem Mirajul Oltului deschis şi îl vom avea deschis” a mai anunțat președintele Rădulescu.