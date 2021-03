Sursa foto: Vadrexim

Jante ALIAJ sau Jante TABLA – Ce alegem ?

Categorii principale de jante – Aliaj si Tabla

Jantele au fost folosite de catre profesionistii din domeniul auto din perioada competitiilor si a curselor de automobile. Ele sunt regasite acum pe toate modelele de masini, dar vorbim despre modele cu caracteristici diferite.

Exista doua categorii principale de jante – jante din aliaj si jante din tabla. Fie ca vorbim despre un model de masina de oras, un 4X4 sau un SUV, chiar si un model de masina de lux, jantele trebuiesc luate in considerare. Alegerea potrivita a jantelor este un lucru foarte important. Este oare la fel de important sa stii care este diferenta dintre jantele de aliaj si cele din tabla si care sunt plusurile si minusurile pentru fiecare in parte. Sa schimbi jantele pentru masina ta poate reprezenta o investitie destul de importanta, deci este o investitie care trebuie sa se faca in mod inteligent.

Iata mai jos care sunt avantajele si dezavantajele fiecarui model de janta in parte. Alegerea este una foarte importanta atat din punct de vedere estetic, cat si in ceea ce priveste performantele. Vadrexim.ro este unul dintre magazinele online cu vechime in domeniu, de aici poti cumpara intodeauna jante aliaj de calitate la preturi foarte bune.

Jantele din Aliaj – caracteristici

Punctul forte care face ca jantele din aliaj sa fie speciale – estetica, astfel incat ele vor oferi astfel un look mai important mai marcat si mai ingrijit decat o janta din tabla. Jantele fabricate din aliaj sun mai eficiente si mai performante. Din fabricatie sunt mai lejere si alaturi de anvelopele folosite ajuta la o mai buna aderenta si o mai buna franare.

Jantele din aliaj sunt mai robuste si mai solid construite fata de cele din tabla, chiar daca uneori pot fi mai dificil sau imposibil de reparat. Sunt si mai lejere decat cele din tabla, deci performantele vehiculului vor fi imbunatatite.

Ele sunt alegerea potrivita atunci cand vrei sa subliniezi linia estetica a masinii; sunt si mai scumpe decat cele din tabla. Materialul si procesul de fabricatie justifica si pretul mai ridicat.

Avantajele folosirii jantelor din aliaj:

– masina ta va avea un look mai frumos

– jantele vor aduce un plus de greutate

– o rezistenta mai buna

– performante superioare



Jantele din Tabla – caracteristici

Jantele din tabla sunt cu siguranta mai putin estetice, dar au posibilitatea de a schimba un look la costuri mai mici. Personalizarea lor poate sa fie multipla. Sunt destul de robuste deci nu se pot distruge atat de usor ca si cele din aliaj.

Jantele din tabla sunt si ele la randul lor foarte solide datorita compozitiei lor si rezista perfect conditiilor de iarna. Chiar daca nu sunt atat de estetice ele pot sa fie usor personalizate. In plus, reprezinta cel mai bun raport calitate/pret.

Plusurile jantelor din tabla sunt:

-mai accesibile ca pret decat cele din aliaj

-foarte usor de personalizat

-va sfatuim sa le folositi doar cu anvelope de iarna

In concluzie, daca preferi estetica, va trebui sa alegi pentru masina ta jante din aliaj. Daca in schimb vrei sa iti echipezi masina pentru anotimpul rece, te sfatuim sa alegi jantele fabricate din tabla. Mai multe informatii despre jante poti afla de aici.