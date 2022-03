Ionel Vîncea, președinte UST Cartel ALFA Vâlcea: „IEȘIM ÎN STRADĂ că nu se mai poate…”

Săptămâna viitoare este anunțat un mare miting în capitala județului

CNS Cartel ALFA sună mobilizarea pentru armata sa de sindicaliști în vederea unor proteste și mitinguri pe fondul exploziei inflației, în principal la energie:

„Avem în program un miting, am vrea cel mai mare din ultimii ani, pentru săptămâna viitoare. Din tot ceea ce vedem în ultima vreme, acest guvern ca și toate celelalte precedente, este complet depășit de situație, oamenii de acolo fiind total rupți de realitatea noastră dureroasă. Practic, soarta noastră este în mâna unora care nu mai reprezintă nimic și pe nimeni decât mafiile lor personale, de familie sau partid… E nevoie urgentă de o schimbare radicală, la cel mai înalt nivel pentru că suntem pierduți altfel! Eu fac un apel către toți locuitorii acestui județ să ni se alăture la protest, să nu ne mai privească de la geamuri sau de pe balcoane că așa nu vom rezolva niciodată nimic în țara asta, ca să fie clar! Trebuie să fim solidari, să ieșim cât mai mulți în stradă, angajați sau pensionari că nu o ai ducem mult dacă stăm tot așa plecați și-i lăsăm p-ăștia din Parlament și Guvern să ne nenorocească. Că sunt pesediști, că sunt liberali… Când îl văd pe băiatul de la Energie, pe catastrofa aia care bate câmpii și ne minte că nu se scumpește nimic și a doua zi când îți vine factura la curent și gaze, e invers…”.

Pledoarie pentru Vuza

Ionel Vîncea spune că a absorbit cu greu șocul că Ștefan Vuza a decis să sisteze activitatea unor secții de la combinatul chimic:

„Numai un idiot nu ar fi afectat să vadă că, tocmai când situația părea să revină la normal, combinatul are probleme. Nu e vorba de orice firmă, de o societate oarecare, cum să nu fie un șoc? Vuza ar trebui ajutat urgent, ca și ceilalți români care mai sunt în economia noastră. Dar cine să se gândească la ei?”.

Chimcomplex a anunțat, luni, că are în vedere o serie de acțiuni imediate pentru compensarea impactului negativ al instabilității energetice sunt:

„Platforma Chimcomplex Borzești intră în revizie generală pentru minim trei săptămâni. Revizia este o operațiune necesară îmbunătățirii echipamentelor și a tehnologiilor de fabricație (eficientizarea producției, reducerea consumurilor energetice). Compania este nevoită să reanalizeze activitățile secțiilor de producție, în vederea restructurării acestora pentru a rămâne profitabile, în noile condiții de creștere a costurilor materiilor prime. Angajații Chimcomplex sunt în continuare o prioritate absolută pentru companie. Încercăm să găsim soluții pentru protejarea lor, însă dacă prețurile la energie nu își vor reveni, suntem în situația în care va trebui să dăm curs programului de disponibilizare colectivă, după perioada de șomaj tehnic.

Compania are în analiză închiderea unor secții astfel:

• pe platforma Chimcomplex Borzești activitatea Secției Sodă se va reduce la jumătate;

• pe platforma Chimcomplex Borzești Rm. Vâlcea trei secții consumatoare de gaz se vor închide pe termen nelimitat;

• compania va proceda la comasarea diviziilor din teritoriu;

Chimcomplex va continua: să își concentreze atenția pe maximizarea producției de polioli/ polieteri și a fabricării produselor pentru care este necesar un consum redus de energie. Minimizează astfel dependența de gaz și energie;

Programele de investiții aflate în derulare și acțiunile pentru păstrarea avantajelor sale competitive, asigurând necesarul de consum de produse vitale pentru industriile din România și țările vecine;

să dea valoare resurselor naționale, în conformitate cu cele mai bune practici, pentru a ajuta industriile naționale și internaționale să își atingă obiectivele și a produce materialele de care societatea are nevoie;

să fie partenerul clienților săi pentru dezvoltarea de produse și servicii care aduc valoare ridicată și care în același timp, fabrică eficient produse chimice esențiale.

Rămânem realiști, ne facem scenarii de acțiune, cu vigilență în fața schimbărilor economice lipsite de predictibilitate și acoperire în piață. Urmărim evoluția situației energetice la nivel mondial și regional și ne vom adapta permanent pentru a trece cu bine peste aceste perioade tulburi”.