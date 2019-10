Investiții în învățământ la Horezu

În orașul Horezu, lucrările la noua creșă pentru copii sunt avansate, primarul Nicolae Sărdărescu (foto) sperând ca-n primele luni ale anului viitor să inaugureze acest obiectiv. „Creșa cea nouă, cu patru grupe, este absolut necesară, deoarece cea pe care o avem în prezent nu are capacitatea de a acoperi toate cererile, pentru că avem foarte mulţi copii. Cu bani de la Compania Naţională de Investiţii este în execuţie şi Centru Cultural de la Olari, investiţie care are 1.400 metri pătraţi şi unde va fi şi şcoala de ceramică, sala de expoziţie şi sălile de curs. Tot cu fonduri de la Compania Naţională de Investiţii avem în derulare sala de sport şi baza sportivă, pentru care urmează faza de licitaţie”, declară edilul Sărdărescu.