Interviu special cu… Cristina Neagu

După ce a fost desemnată pentru a patra oară cea mai valoroasă sportivă din lume, Cristina Neagu a oferit un interviu special pentru site-ul Federației Române de Handbal. Fosta jucătoare de la Oltchim Râmnicu Vâlcea a vorbit despre ceea ce înseamnă acest sport pentru ea, despre eforturile pe care un sportiv profesionist trebuie să le depună pentru a ajunge să aibă succes la un nivel atât de ridicat, dar și despre cum fanii te pot susține moral să ai puterea de a trece peste orice obstacol. De asemenea, Cristina Neagu a vorbit și despre perioada mai dificilă din punct de vedere sportiv prin care este nevoită să treacă după accidentarea pe care a suferit-o în luna decembrie a anului trecut. Așa cum se cunoaște, fosta galactică de la Oltchim s-a accidentat la genunchi în meciul cu Ungaria, acea partidă contând pentru faza grupelor principale ale Campionatului European găzduit de Franța. Ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale la începutul acestui an, iar acum se află în plină perioadă de recuperare la o bază sportivă din București.

„Sunt foarte mândră de ceea ce am realizat și mă bucur că pot fi în continuare un exemplu pentru copii, pentru cei care se apucă de acest sport. Am crezut de mică în visurile mele, cred în continuare și iată ca acestea se îndeplinesc”, au fost doar câteva dintre cuvintele Cristinei Neagu în interviul oferit pentru canalul oficial de YouTube al Federației Române de Handbal.