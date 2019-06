Interviu cu Preşedintele filialei Râmnicu –Vâlcea a SCMD Col.r. Copăceanu Dumitru: „Vremea vorbelor a trecut!”

• În prezența colonelui Mircea Dogaru, filialele SCMD din Tg-Jiu, Râmnicu -Vâlcea, Craiova şi Piteşti reunite în şedinţă de lucru în data de 19 iunie 2019, în urma discuţiilor purtate au lansat un apel pentru continuarea acţiunilor sindicale, sub orice formă, pentru a reuşi în demersurile legate de restabilirea conţinutului legii 223/2015

Domnule colonel Copăceanu, ce s-a întâmplat miercuri, la ședința condusă de domnul Dogaru?

Întâlnirea a avut în atenție drepturi alterate de ultimele guvernări prin adoptarea unor OUG, ordine ,modificări de articole etc. ,de natură să îngrădească sau elimine aceste drepturi ,(OUG57/2015, OUG 59/2017 etc.),de altfel cele mai nocive modificări care au intervenit în aplicarea ale legii 223/2015. De asemenea, multiplele experimente de minimalizare a statutului nostru social ,au continuat, prin respingerea sau mimarea într-un mod arogant a demersurilor de dialog ,onest şi democratic cu guvernanţii, încheindu-se în final prin etichetarea noastră ca fiind o mare vulnerabilitate, un pericol major pentru bugetul armatei, în situaţia în care s-ar fi aplicat prevederile art.59 şi 60 din legea 223/2015. Trebuie să subliniem faptul că, dacă peste tot se face referire la creşterea economică a ţării noastre , rezolvarea acestei probleme nu ar fi un impediment financiar.

Care considerați că au fost consecințele?

Principalele efecte toxice rezultate din acţiunea nesfârşitelor OUG-uri, şi refuzul de a se actualiza principalele elemente ce duc la calcularea soldei de grad şi funcţie : OUG 59/2017 ,care prin aşa zisa îngheţare a pensiilor şi anularea actualizării,a golit de conţinut însăşi esenţa legii,lipsindu-ne de principala posibilitate de actualizare a pensiilor militare ,decuplându-ne de evoluţia soldei militarilor activi aşa cum prevedea legea; OUG 114/2018 este cea care a consolidat ,dacă mai era cazul, inechităţile din cele două ordonanţe de mai sus; reactualizarea soldei de funcţie la valoarea salariului minim brut garantat pe economie ,fără sporuri conform legii 207/2017; armonizarea pensiilor pentru toate categoriile de militari şi eliminarea discrepanţelor semnificative dintre pensiile celor ieşiţi la pensie în trecut şi cei din prezent,şi care a generat inegalităţi semnificative, astfel că la aceiaşi funcţie ,vechime şi grad creşterile fiind chiar duble; Neaplicarea prevederilor OUG nr.56/2012, privind completarea legii 152/2017 pentru aprobarea OUG 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale; Menţinerea unor coeficienţi de salarizare foarte mici ,neactualizaţi discriminatorii în raport cu alte categorii sociale; Drepturile noastre de pensie sunt calculate după valoarea indicelui sectorial aflat la nivelul anului 2009, ca de altfel şi soldele activilor, deşi legislaţia respectivă este abrogată. Reamintim că pensiile militare, mai ales a celor trecuţi în rezervă până în anul 2010,a căror pensii, -ca ale multora dintre noi -, nu sunt nici măcar la nivelul salariului minim pe economie, sau cazul unor ofiţeri superiori care „se bucură” de nişte pensii la nivelul salariului unei infirmiere. Aceştia au pensia aproape la jumătate în urma recalculării după legea 223/2015‚ faţă de cea calculată după contributivitate, dar primesc pensia aflată în plată la data respectivă. Nu se simt oamenii aceştia de parcă ar primi o pensie din milă, de parcă ar fi nişte cerşetori ?Mai avem timp ,unii dintre noi, să aşteptăm găsirea principiului care să facă acea justiţie socială şi în cazul pensiilor militare ? Aceasta în condiţiile în care, salariile şi pensiile din sectorul public, au crescut într-un ritm susţinut şi au ajuns la un cuantum, cel puţin rezonabil, pentru cerinţelele societăţii noastre.

Sunt exemple elocvente ce arată locul degradant la care a fost coborât pensionarul militar în ierarhia socială. Este de neconceput, ca o asemenea gravă inechitate să nu fie rezolvată într-o perioadă rezonabilă. Întrebarea legitimă este de ce numai nouă rezerviştilor militari ni se întâmplă aşa ceva, în condiţiile în care România suportă pensii ,plătite prin tot felul de portiţe legislative. Şi încă se mai insistă la aprobarea altor viitoare privilegii sub forma mult blamatelor pensii speciale acordate ,de conjuctură, celor ce pot influenţa numărul de voturi. Toate măsurile împotriva noastră au fost luate ca urmare a unei puternice şi susţinute propagande de manipulare şi dezinformare a opiniei publice în legătură cu acele cuantumuri nesimţite ale pensionarilor militari. Pensiile acelea nu sunt ale celor care, cu prisosință le-ar merita ,nu sunt ale celor care iarnă sau vară, ploaie sau vânt s-au suit în tancul rece ,pe tunul înghețat ,în sicriile zburătoare care se cheamă MIG-21, au stat departe de familii în poligoane și aplicații ,au ridicat canalul Dunăre – Marea Neagră ,Transfăgărășanul,(cu sacrificii omenești), au făcut agricultură, au ridicat construcții monumentale, și care astăzi acționează în Afghanistan la peste 50 grade C.

Știu că există și ceva decizii legale în favoarea dumneavoastră în acest sens…

Vă reamintim că decizia nr.20/2000 a Curții Constituționale care prevede egalitatea de tratament a militarilor rezerviști cu a magistraților, trebuia pusă în aplicare fiind general obligatorie .Dar cine să vadă și mai ales cine și pentru ce să o fi pus în aplicare?

Ce urmăriți, în fapt, domnule colonel?

Noi nu ne dorim onoruri ,medalii sau laude nemeritate, noi vrem doar respectarea legilor, fără amputări sau adăugiri de acte normative degradante ,la bunul plac al unui guvern care este vremelnic la putere. Vrem stabilitate ,predictibilitate nu mai vrem să fim cobaii niciunui guvern care nu are respect pentru cei ce au purtat haina militară. Nu a fost an ,după 2011, să nu se fi intervenit cu modificări, care mai de care mai aberante, asupra legii pensiilor militare ,an de an ne sosesc acasă zeci de decizii de recalculare, de actualizare ,de indexare etc. Să înceteze adoptarea de instrucţiuni, ordine, ordonanţe care golesc de conţinut legea pensiilor militare 223/2015 ,aruncându-ne la marginea societăţii. În timp ce pensiile tuturor categoriilor sociale cresc sub o formă sau alta,ale noastre au fost doar indexate cu uriaşul procent de 1,3 %, al inflaţiei. Dacă pentru alte ţări respectul faţă de armată şi veteranii de război a devenit politică de stat, iată că la noi acestea sunt înlocuite cu lipsa de respect ,discriminare, ignoranţă ,dispreţ pentru armata de rezervă. Dorim să se reţină de către toţi politicienii ,guvernanţii şi opinia publică faptul că noi pensionarii militari nu cerem măriri de pensii, cerem doar să se rezolve cu celeritate abrogarea toxicelor ordonanţe 57,59,114,şi revenirea la o lege a pensiilor militare care să elimine inechităţile şi discrepanţele dintre pensionarii militari şi care să aibă predictibilitate pe termen lung. Cerem tuturor factorilor decidenţi să se implice activ în soluţionarea demersurilor noastre pentru că până acum am primit doar promisiuni cu tentă vădit electorală.

Care este mesajul pentru colegii din toată țară?

Vremea vorbelor a trecut. Vrem să dăm un semnal ferm că dorim soluţii serioase, pertinente pentru rezolvarea problemelor noastre. De asemenea invităm camarazii noştri în activitate să susţină lupta noastră, cât nu este prea târziu ,pentru că va veni o vreme când se vor bate, ca şi noi, pe aceleaşi trotuare şi parcuri, pentru drepturile lor. Vreau să le mulțumesc, pe această cale, colegilor mei, în frunte cu domnul preşedinte SCMD –Bucureşti- Col.r. dr. Dogaru Mircea, Preşedintele filialei Tg –Jiu a SCMD, Col.r. Munteanu Vasile, Preşedintele filialei II Craiova a SCMD Col.r. Nistor Dănuţ, Preşedintele filialei Piteşti a SCMD Mr. r . Andrei Ştefan pentru prezența la întâlnire.

Vă mulțumesc și eu!

