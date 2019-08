Infrastructură de normalitate pe strada Dumitru Zăgănescu

Miercuri, la orele prânzului, reprezentanții Primăriei Râmnicului au fost prezenți pe strada Dumitru Zăgănescu (din sud-vestul municipiului) pentru a inaugura lucrările de canal colector ape pluviale și podețe pe această stradă. Conform spuselor edilului Mircia Gutău, prezent la fața locului, aceste lucrări (pe care le considerăm de normalitate, nu de modernitate sau lux) au fost realizate în urma solicitărilor pe care cetățenii din zonă le-au solicitat la întâlnirile periodice organizate de primărie cu locuitorii din diferite cartiere.

„Era o problemă delicată aici, o problemă pe care au ridicat-o cetățenii de zeci de ani. Tot timpul, această rigolă nefiind betonată, apele care veneau intrau și ajungeau la garduri, la case. S-a luat decizia să facem această rigolă betonată. Am consolidat gardurile oamenilor, am făcut podețele și, în momentul de față, arată impecabil. Faptul că la ultima ploaie lucrările s-au comportat excelent demonstrează că e o lucrare de bune calitate. Am supradimensionat rigolele tocmai pentru a face față apelor când plouă puternic. Este o treabă extraordinară și felicit constructorul pentru asta”, a declarat primarul Mircia Gutău.

„Am făcut proiectarea și pentru străzile Tică Ștefănescu și Andrei Mureșanu (n. red. străzi învecinate străzii Dumitru Zăgănescu), acum așteptăm să luăm toate avizele și după acea vom asigura canalizarea pe acele străzi. Oamenii care și-au construit casele în această zonă merită să aibă și ei canalizarea așa cum trebuie”, a mai punctat Mircia Gutău.

Întâlnirile cu cetățenii își demonstrează utilitatea!

Primarul Mircia Gutău a mai făcut câteva referiri și la utilitatea întâlnirilor pe cartiere desfășurate cu regularitate în ultima perioadă: „Toate zonele din municipiu sunt luate în calcul pentru dezvoltarea infrastructurii. După întâlnirea pe care am avut-o cu cetățenii din zona Copăcelu-Căzănești, încercăm să rezolvăm absolut toate problemele care ne-au fost semnalate. Am avut întâlnire în Goranu și, ați văzut, problemele majore și cele minore au fost rezolvate. Am avut o întâlnire și în zona Nord și în proporție de 90-95% au fost rezolvate (n. red. problemele ridicate de cetățeni). Vom mai avea o întâlnire în zona Nord 2, după aceea Ostroveniul. Deci tot municipiul va fi luat la puricat și ceea ce au solicitat cetățenii la aceste întâlniri încercăm să rezolvăm”.