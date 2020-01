„Informatizarea ANAF începe cu reducerea de posturi”

• declară deputatul Cocoș, care nu vede cu ochi buni dispariția a 2.000 de posturi

„Intenţia Guvernului de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin reducerea a 2.000 de posturi va avea un efect negativ în colectarea veniturilor bugetare, deci un efect contrar celui urmărit de Guvern”, potrivit unui comunicat remis zilele trecute de Federaţia Sindicatelor din Administraţia Fiscala „Solidaritatea”. Pe mar­gi­nea acestui subiect, deputatul vâlcean Vasile Cocoș a atras atenţia tuturor factorilor de decizie că „actuala intenţie a guvernanţilor de reorganizare a ANAF prin reducerea de posturi creează o stare generală de nemulţumire a personalului din sistem, acutizată în timp de această permanentă reorgani­zare a ANAF, subiect preluat de fiecare partid politic ajuns la guvernare. Această stare generală de nemulţumire şi stres în rândurile salariaţilor are un efect contrar celui urmărit de către guvern, şi anume un efect negativ în colectarea veniturilor bugetare. Tăierea posturilor din ANAF se vrea a fi realizată sub pretextul informatizării şi modernizării acestei instituţii. Paradoxal, «informatizarea» ANAF începe cu reducerea de posturi, aspect similar cu anul 2013, când, sub acelaşi pretext, modernizarea ANAF şi desfiin­ţarea Gărzii Financiare, un număr semnificativ de inspec­tori fiscali cu vechime şi expe­ri­enţă au fost eliminaţi din sistem. Locurile astfel vacantate prin reorganizarea ANAF nu au fost de un real folos în moderni­zarea instituţiei, chiar contrar, locurile vacante au fost ocupate în anii următori prin transfer de la alte instituţii (funcţionari pu­blici fără experienţă în sistemul fiscal)”, a declarat Cocoș.